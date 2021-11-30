Гомельчане бойкотируют оплату за коммуналку 1 30.11.2021, 17:27

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Цифры впечатляют.

Телеграм-канал «Ежу понятно» газеты «Гомельская праўда» опубликовал свежую статистику задержек по оплате услуг ЖКХ. Данные о неоплате коммуналки телеграм-канал газеты Гомельского облисполкома публиковал ранее, в апреле текущего года. «Флагшток» сравнил, как изменилось количество неплательщиков за 7 месяцев. Спойлер: практически никак.

Количество семей, не оплачивающих коммунальные услуги, как на начало апреля, так и на конец ноября, осталось прежним — 76 тысяч. Если в апреле их долг составлял 6 миллионов рублей, то к декабрю он увеличился и теперь составляет 6,2 миллиона рублей. Согласно данным, предоставленным телеграм-каналом Гомельской правды, на начало года долг населения был еще больше — на 145 тысяч рублей.

О том, как изменилась задолженность организаций, тг-канал не сообщает. В начале апреля предприятия и организации задолжали ЖКХ 8 миллионов рублей.

Больше 70% неплательщиков задерживают оплату от одного до трех месяцев, 17% игнорируют жировки почти год. Тех, кто не платит больше года — 9,5%. Большую долю неплательщиков продолжают составлять многодетные семьи, а постоянный источник дохода есть у 35% должников.

Всего с начала года за неуплату коммунальных услуг жилья лишились 129 семей. Жилые помещения меньшей площади были предоставлены лишь 25 семьям.

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