В России отказались от программы «Поле чудес» через 31 год эфира 10 30.11.2021, 17:55

21,224

Вместо нее будет запущено новое шоу.

Российский Первый канал отказался от покупки на новый сезон развлекательной программы "Поле чудес", которая выходила в эфире c 1990 года. Вместо нее будет запущено новое шоу по лицензии американской телеигры "Колесо фортуны". Об этом сообщает "Медуза".

Игра закупалась у основанной Владиславом Листьевым, Александром Любимовым и Иваном Демидовым телекомпании ВИД. Как сообщили редакции "Медузы" на Первом канале, их больше не устраивают условия сделки.

С января 2022 года Первый канал будет самостоятельно выпускать программу под названием "Наше Поле Чудес". Ведущим будет Леонид Якубович, который вел оригинальную программу с 1991 года. Вещатель уже договорился о покупке у CBS официальных прав на телевикторину "Колесо Фортуны", которая служила источником вдохновения для создателей "поля".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».