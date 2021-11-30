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В России отказались от программы «Поле чудес» через 31 год эфира

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  • 30.11.2021, 17:55
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В России отказались от программы «Поле чудес» через 31 год эфира

Вместо нее будет запущено новое шоу.

Российский Первый канал отказался от покупки на новый сезон развлекательной программы "Поле чудес", которая выходила в эфире c 1990 года. Вместо нее будет запущено новое шоу по лицензии американской телеигры "Колесо фортуны". Об этом сообщает "Медуза".

Игра закупалась у основанной Владиславом Листьевым, Александром Любимовым и Иваном Демидовым телекомпании ВИД. Как сообщили редакции "Медузы" на Первом канале, их больше не устраивают условия сделки.

С января 2022 года Первый канал будет самостоятельно выпускать программу под названием "Наше Поле Чудес". Ведущим будет Леонид Якубович, который вел оригинальную программу с 1991 года. Вещатель уже договорился о покупке у CBS официальных прав на телевикторину "Колесо Фортуны", которая служила источником вдохновения для создателей "поля".

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