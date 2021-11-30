Украина проведет перепись населения вместе с Apple

Украина проведет перепись населения вместе с Apple2
- 30.11.2021, 18:09
- 1,226
Она состоится в 2023 году.
Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году, пишет «Новое время».
В Офисе президента Украины сообщили, что документ подписали вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор Apple по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.
Apple будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году.
«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple», — прокомментировал президент Владимир Зеленский в Twitter.
Также Apple поможет в переходе Украины к режиму paperless. Компания обеспечит поддержку в использовании и усовершенствовании приложения Дия на базе операционной системы iOS.
Зеленский отметил, что диджитализация государственных сервисов является одним из главных приоритетов власти. Леннон сказал, что согласен с мнением, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности.