Украина проведет перепись населения вместе с Apple 2 30.11.2021, 18:09

1,226

Она состоится в 2023 году.

Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году, пишет «Новое время».

В Офисе президента Украины сообщили, что документ подписали вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор Apple по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.

Apple будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple», — прокомментировал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Также Apple поможет в переходе Украины к режиму paperless. Компания обеспечит поддержку в использовании и усовершенствовании приложения Дия на базе операционной системы iOS.

Зеленский отметил, что диджитализация государственных сервисов является одним из главных приоритетов власти. Леннон сказал, что согласен с мнением, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».