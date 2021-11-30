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Литовские таможенники задержали партию белорусских сигарет на миллион евро

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  • 30.11.2021, 18:13
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Литовские таможенники задержали партию белорусских сигарет на миллион евро

Сигареты были спрятаны в древесных плитах.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас» («Привалка») задержали крупную партию белорусских контрабандных сигарет, которые были спрятаны в древесных плитах.

Как сообщает литовская таможня, белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Райгардас» фура Scania пересекала утром 28 ноября. Водитель — гражданин Беларуси — заявил, что он везет 22 тонны досок транзитом в Польшу.

Таможенники решили более тщательно проверить фуру, так как древесина чаще всего используется в качестве прикрытия для контрабанды.

Выяснилось, что перевозимые доски — бутафория. Внутри них были вырезаны полости, в которых находились контрабандные сигареты. Всего 550 коробок. Их стоимость с обязательными налогами составляет 987 000 евро.

Кроме сигарет в полости были уложены кирпичи, чтобы замаскировать несоответствие в весе между реальным и заявленным грузом.

В Каунасском отделении Таможенной уголовной службы Литвы по факту контрабанды возбуждено досудебное расследование. Водитель задержан на два дня и в ближайшее время будет взят под стражу.

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