Ученые назвали продукт, значительно снижающий уровень сахара в крови 6 30.11.2021, 18:21

14,456

Его ежедневное употребление значительно улучшает гликемический индекс.

Яблочный уксус способен в достаточной мере снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Daily Express.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого они разделили на две группы 70 пациентов с диабетом второго типа. Участникам первой группы давали в течение восьми недель по 20 миллилитров яблочного уксуса каждый день – примерно четыре чайные ложки.

Как говорится в статье, исследования продемонстрировали, что при ежедневном употреблении яблочного уксуса натощак значительно улучшается уровень сахара в крови — гликемический индекс.

Также The Daily Express назвало продукты с высоким гликемическим показателем. Это продукты с содержанием углеводов, которые быстро расщепляются на сахара, то есть, они опасны для диабетиков. В числе них сахар, сладкие безалкогольные напитки, белый рис, картофель, белый хлеб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».