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Ученые назвали продукт, значительно снижающий уровень сахара в крови

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  • 30.11.2021, 18:21
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Ученые назвали продукт, значительно снижающий уровень сахара в крови

Его ежедневное употребление значительно улучшает гликемический индекс.

Яблочный уксус способен в достаточной мере снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Daily Express.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого они разделили на две группы 70 пациентов с диабетом второго типа. Участникам первой группы давали в течение восьми недель по 20 миллилитров яблочного уксуса каждый день – примерно четыре чайные ложки.

Как говорится в статье, исследования продемонстрировали, что при ежедневном употреблении яблочного уксуса натощак значительно улучшается уровень сахара в крови — гликемический индекс.

Также The Daily Express назвало продукты с высоким гликемическим показателем. Это продукты с содержанием углеводов, которые быстро расщепляются на сахара, то есть, они опасны для диабетиков. В числе них сахар, сладкие безалкогольные напитки, белый рис, картофель, белый хлеб.

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