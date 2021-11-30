Чешская полиция прокомментировала задержание главы белорусского футбола и его жены

Чешская полиция прокомментировала задержание главы белорусского футбола и его жены8
- 30.11.2021, 18:24
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Базанов находится под санкциями стран Балтии.
Пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции сказала, что двоих граждан Беларуси подозревают в нарушении мер защиты, которые установило Министерство здравоохранения. Они были задержаны в рамках плановой проверки по месту жительства. Речь идет о главе белорусского футбола Владимире Базанове и его жене. Чиновник находится под санкциями стран Балтии.
«Мы также изучаем законность их пребывания на нашей территории в соответствии с Законом о проживании иностранцев», — сказала представитель ведомства.
Владимир Базанов вместе со своей женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии, которая пройдет 30 ноября в Опаве. До этого председатель АБФФ уже наблюдал игру белорусок против команды Кипра (1:1).
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал нахождение Владимира Базанова в Чехии.
«На данный момент у министерства нет информации о том, что данное лицо находится на нашей территории. Сейчас это расследуется. Этому человеку не была предоставлена чешская въездная виза.
Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», – сказал Кулганек. Глава МИД отметил, что, если Базанов прибыл в Чехию, то не на самолете.