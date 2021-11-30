Российский аналитик: Россия никогда не вернет ядерное оружие Лукашенко 13 30.11.2021, 18:40

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Это подтвердил и Путин.

Политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность того, что в Беларуси будет размещено ядерное оружие. По его словам, Россия никогда не вернет ядерное вооружение Лукашенко хотя бы потому, что на данном этапе в этом уже нет смысла.

Асафов обратил внимание на то, что ответ на предложение Лукашенко уже был дан Путиным во время сегодняшнего выступления. И из него ясно следует, что никакой помощи режиму в данном вопросе не требуется.

«Россия все равно не видит никакого смысла в возвращении ему ядерного оружия. Не нуждаемся», — заключил Асафов.

В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР. В ответ Великобритания, Россия и США предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.

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