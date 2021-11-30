«По договору банк получает 0,7% от суммы, а по факту — почти 20%?» 5 30.11.2021, 19:21

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Клиентка белорусского банка удивляется драконовским комиссиям.

Если присмотреться, мелким белорусским предпринимателям у нас обычно не завидуют, а сочувствуют. Постоянные нововведения, изменения налогов, пеня и комиссии буквально за все: за поступление денег на счет, за их снятие, за обслуживание и еще бог весть за что. На этот раз в редакцию обратилась «ипэшница», которая заметила: банк снимает с ее счета комиссию гораздо больше указанной в договоре. Оказалось, это дополнительная расплата за то, что ты не успел получить свои деньги до окончания сокращенного банковского дня. Женщина задается вопросом: банк дает на это 15 минут, чтобы клиент наверняка не успел?

Клиентка банка: «За каждый перевод своих же денег самой себе я должна платить по 20 рублей?»

Илона более тридцати лет занимается обучением детей и подготовкой их к школе, последние семь лет делает это как индивидуальный предприниматель. Недавно оплачивать такие услуги наличными законом запретили, и женщина перевела оплату на безнал, пишет «Онлайнер».

— После последних изменений в Налоговом кодексе для меня стало возможным принимать оплату только двумя способами: через кассу или на банковский счет. А так как с началом пандемии я перешла на удаленку, вариант был только один — получать деньги на расчетный счет, — объясняет предприниматель.

Все это время у «ипэшницы» был «спящий» расчетный счет в «Приорбанке», который использовался редко — только если нужно было получить крупную сумму от другого юрлица. Поэтому решила получать деньги на него же.

— Когда я открывала счет, взяла какой-то минимальный пакет услуг с абонентской платой в 5 рублей. Потом она увеличилась до 18 рублей в месяц, если хоть какие-то минимальные движения по счету были. То есть, если мне за месяц перечислили 20 рублей, банк заберет 18 из них.

Здесь нужно сделать небольшое погружение в теорию. Для того чтобы «ипэшник» мог воспользоваться деньгами, поступившими на свой расчетный счет, нужно перевести их себе на карточку или снять наличными. Банк при этом получает комиссию как за поступление денег на расчетный счет, так и за их перевод на карту.

— Если я хочу воспользоваться этими деньгами (а я точно захочу, так как, по сути, это моя зарплатная карточка), мне обязательно нужно перевести их себе на карту. Я дважды звонила в банк, чтобы узнать комиссию за это, и меня заверили, что комиссия банка — 0,7% от платежа, — рассказывает женщина. — Второй момент: оплатить мои услуги клиент может хоть утром, но зачисление денег на счет происходит не раньше 15:15—15:40. Как только они поступали на счет, я переводила их себе на карту. При этом в банке часто были сбои, и часто деньги переводились не с первой попытки: я успешно проходила все этапы идентификации, но платеж в итоге отклонялся банком.

Спустя какое-то время женщина заметила, что дебет с кредитом как-то не сходится. Списания за день проходили несколько раз: 10 рублей, потом 8, затем 1,5 рубля, 18,8 и 20. За что списываются средства, понять в интернет-банкинге непросто.

— У меня постоянно выплывали окошки о том, что сегодня в банке сокращенный день. Укорачивают его как-то рандомно: могут в понедельник или среду, в начале и в конце месяца, в праздники и будни. Долго я не могла понять, зачем они мне это вообще сообщают, — признается Илона. — Потом я заметила, что из пришедших на счет 100 рублей у меня списали 18,8 рубля! То есть по договору банк получает 0,7% от суммы, а по факту — 20%? Я сразу позвонила в банк и узнала, что если я перевожу свои деньги на карту позже времени, которое банк считает рабочим (то есть после 15:30), то я должна заплатить за каждый перевод своих же денег самой себе еще 20 рублей!

Илона задается вопросом: почему получить свои деньги без дополнительной комиссии в день их поступления практически невозможно? На это обычно есть 15 минут, причем зачислить деньги на карту могут не с первой попытки из-за сбоя.

— Да, теоретически я могу снять деньги и завтра, но зачем ставить сокращенный день несколько раз в неделю? Чтобы ты наверняка не успел сделать это без комиссии? Меня поражает, что даже в понедельник, 1 ноября, когда предпринимателям нужно оплатить многие расходы, в «Приорбанке» был сокращенный день. Все это похоже на такой легальный способ отнять у клиента дополнительные деньги, — подытожила предпринимательница.

Банк: «Комиссия по платежам после окончания банковского дня — стандартная практика»

Журналисты спросили у «Приорбанка», почему оформить платежное поручение нужно именно за такой короткий промежуток времени и можно ли как-то продлить время оформления? Приводим ответ банка целиком.

«При разработке сервисов и продуктов „Приорбанка“ мы стремимся, чтобы взаимодействие с банком для клиентов было комфортным и выгодным. В этом году мы запустили новую модель обслуживания, максимально адаптированную под потребности малого и среднего бизнеса. В зависимости от размера компании, количества платежей и необходимости в дополнительных сервисах клиент может выбрать подходящий пакет услуг, чтобы снизить расходы на расчетно-кассовое обслуживание.

Анализируя данный случай, можно сказать, что читательница использует классические инструменты совершения операций — оформляет платежное поручение и отправляет его в банк для проведения платежа. В свою очередь, „Приорбанк“ принимает и обрабатывает платежные инструкции и документы клиентов в рамках банковского дня, график которого может отличаться от привычного рабочего дня. Время приема платежных документов указано в Общих условиях обслуживания и размещено на сайте „Приорбанка“. За проведение некоторых платежей по документам, предъявленным после окончания банковского дня, действительно взимается комиссия, которая составляет 14,40 рубля, что является стандартной банковской практикой.

В связи с этим мы рекомендуем клиенту рассмотреть вариант выпуска корпоративной карточки, с ней доступ к средствам на счете будет в режиме 24/7, либо воспользоваться системой мгновенных платежей, которая также работает круглосуточно без выходных. Это позволит совершать необходимые операции с минимальными затратами.

Также мы приглашаем обращаться за дополнительной консультацией в контакт-центр „Приорбанка“. Сотрудники подробно ответят на все возникающие вопросы, а также помогут подобрать оптимальный набор услуг под конкретные запросы клиента».

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