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NASA показало космическое будущее человечества

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  • 30.11.2021, 19:37
  • 4,674
NASA показало космическое будущее человечества

Видеофакт.

Космическое агентство NASA проанализировало свои реальные миссии и создало видео о том, что ждет людей на других планетах. Ролик был создан на основе туристических плакатов Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии режиссером Крисом Смитом.

"Наши роботы-исследователи путешествовали по нашей Солнечной системе, но единственное место за пределами Земли, где были люди, - это Луна", - отметили авторы ролика.

На кадрах показаны туристические полеты по Солнечной системе и путешествия по экзопланетам. Также астронавты освоят Луну и Марс.

"В этом видео показаны фантастические, вымышленные приключения в реальных местах, которые мы изучали", – пояснили авторы видео.

Также на кадрах парашютист прыгает к огромной суперземле HD 40307 g, а семья в космическом корабле наблюдает зы выбросом водяных гейзеров ледяной луны Энцелад.

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