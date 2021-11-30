Лукашенко о мигрантах: Болтаются то в Минске, в Гродно и прочее 20 30.11.2021, 19:41

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Самозванец обеспокоен реакцией белорусов на завезенных им «туристов» и не знает, что с ними делать.

Лукашенко заявил, что будет стараться решить проблему с мигрантами до Нового года и будет просить их вернуться в свои страны. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, сообщает пресс-служба самозванца.

Лукашенко рассказал о своем разговоре с Ангелой Меркель. По его словам, она попросила его заняться репатриацией мигрантов.

«Я говорю: знаете, Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить. Это значит, хватай отсюда и вывози силой. Я ей сразу сказал, в конце уже, дважды повторил: я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Знаете, как реагирует население», – рассказал Лукашенко.

Самозванец заявил, что мигрантов будут просить вернуться домой, потому что гуманитарного коридора в Германию не будет.

«Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет», – сказал он.

По словам Лукашенко, по данным недельной давности Беларусь уже потратила на мигрантов 12,5 млн долларов. «Сейчас это будет в два раза больше», – заявил он. Лукашенко отметил, что эвакуационные рейсы в Ирак были оплачены иракскими властями.

О затратах на мигрантах в 12,6 млн долларов Лукашенко заявил во время визита в «Брузги» на прошлой неделе. Там же Синепалый заверил, что Беларусь не будет возвращать на родину мигрантов, если они этого не хотят.

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