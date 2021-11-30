Политолог: Базанова необходимо посадить в клетку и требовать обмен на 100 белорусских политзаключенных

Политолог: Базанова необходимо посадить в клетку и требовать обмен на 100 белорусских политзаключенных21
- 30.11.2021, 19:46
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Дмитрий Болкунец прокомментировал задержание главы АБФФ и его жены.
Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал задержание чешской полицией главы АБФФ Владимира Базанова и его жены.
– Я считаю нужно действовать зеркально. Его необходимо посадить в клетку и требовать обмен. За одного Базанова потребовать освобождение 100 политических заключённых из белорусских тюрем. Иначе пусть сидит, пока не выпустят последнего узника. А как иначе? - сказал политолог.