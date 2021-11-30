Политолог: Базанова необходимо посадить в клетку и требовать обмен на 100 белорусских политзаключенных 21 30.11.2021, 19:46

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Дмитрий Болкунец

Дмитрий Болкунец прокомментировал задержание главы АБФФ и его жены.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал задержание чешской полицией главы АБФФ Владимира Базанова и его жены.

– Я считаю нужно действовать зеркально. Его необходимо посадить в клетку и требовать обмен. За одного Базанова потребовать освобождение 100 политических заключённых из белорусских тюрем. Иначе пусть сидит, пока не выпустят последнего узника. А как иначе? - сказал политолог.

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