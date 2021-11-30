закрыть
30 ноября 2021, вторник, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске больную раком сотрудницу программы развития ООН снова арестовали

4
  • 30.11.2021, 20:36
  • 4,340
В Минске больную раком сотрудницу программы развития ООН снова арестовали

Лукашенковского судью-преступника зовут Максим Трусевич.

В Минске больную раком сотрудницу программы развития ООН снова арестовали. 49-летнюю Анастасию Нестерову наказывают за репост "экстремистских" материалов, сообщает “Вясна”.

Нестерова работает финансово-административной ассистенткой программы развития ООН в Беларуси. Её задержали 18 ноября и арестовали на 10 суток за хранение "экстремистских материалов". Мужа женщины арестовали на 15 суток за "распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов". Дома у них прошел обыск, а технику изъяли. На Окрестина Анастасия Нестерова заболела циститом. 28 ноября на свободу она не вышла, так как был составлен новый протокол за репост.

30 ноября в суде Первомайского района рассматривалось очередное административное дело. Судья Максим Трусевич осудил Нестерову на ещё 15 суток. Женщина признала вину и просила назначить ей штраф. Судье было известно, что у неё диагностирован рак, требующий хирургического вмешательства, а 73-летней матери Нестеровой нужен уход.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский