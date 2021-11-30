В Минске больную раком сотрудницу программы развития ООН снова арестовали 4 30.11.2021, 20:36

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Лукашенковского судью-преступника зовут Максим Трусевич.

В Минске больную раком сотрудницу программы развития ООН снова арестовали. 49-летнюю Анастасию Нестерову наказывают за репост "экстремистских" материалов, сообщает “Вясна”.

Нестерова работает финансово-административной ассистенткой программы развития ООН в Беларуси. Её задержали 18 ноября и арестовали на 10 суток за хранение "экстремистских материалов". Мужа женщины арестовали на 15 суток за "распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов". Дома у них прошел обыск, а технику изъяли. На Окрестина Анастасия Нестерова заболела циститом. 28 ноября на свободу она не вышла, так как был составлен новый протокол за репост.

30 ноября в суде Первомайского района рассматривалось очередное административное дело. Судья Максим Трусевич осудил Нестерову на ещё 15 суток. Женщина признала вину и просила назначить ей штраф. Судье было известно, что у неё диагностирован рак, требующий хирургического вмешательства, а 73-летней матери Нестеровой нужен уход.

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