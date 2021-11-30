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Александр Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»

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  • 30.11.2021, 20:54
  • 1,258
Александр Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»
Александр Глеб

Отец и брат экс-футболиста поддерживали протесты в Беларуси.

Как стало известно Tribuna.com, Александр Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ». Главным тренером будет Дмитрий Молош.

Напомним, брат Александра Вячеслав Глеб вместе с женой посещал протестный митинг против итогов президентских выборов в стране. «Ганаруся табой, Беларусь», — говорил Глеб-младший.

Отец Глебов говорил, что Александр не ходил на митинги. Но сам отец поддерживал митингующих.

«Отношусь к тому, что происходит в стране после выборов, как и все люди. Когда-то были выборы, когда против Кебича выступал народ. Тогда были нормальные выборы. И люди ходили на выборы. А потом пошло все иначе… Политиков начали похищать. Выборов не было больше. А последние — так вообще издевательство. Всё внаглую уже. Я давно не голосовал, но в этот раз ходил. Я же видел всё. Все голосовали за эту тетку, за Тихановскую. Народ же не тупой. Надоело все! И Лукашенко надоел. Он же знает всё. А Лидия Ермошина сидела в бункере на Независимости и написала такие цифры. 80 процентов! Да ты что?! И что, все дураки кругом? - говорил отец футболистов.

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