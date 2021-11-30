Ядерные сараи Картофельного лося Илья Гращенков

30.11.2021, 21:07

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Согласовано ли высказывание белорусского самозванца о ядерном оружии с Москвой?

Лукашенко заявил, что попросит Россию вернуть в республику ядерное оружие, если ЕС перенесет его из Германии в Польшу.

"Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.

Согласовано ли такое высказывание с Москвой и не оказывает ли Лукашенко "медвежью услугу" Путину, грозя Западу давно забытой "кузькиной матерью"?

Сейчас "коллективному Западу" и прежде всего США важна стратегическая стабильность, в число которых входит как раз вопросы ядерного оружия и кибербезопасности.

Из-за пандемии коронавируса, странам удалось заморозить некий статус-кво, особенно по всем противоречиям между США и Россией позициям и не расшатывать международную ситуацию. Взамен американцы снизили свои амбиции в части "принуждения к демократии", особенно в России и на всем постсоветском пространстве.

Но заявление Лукашенко о "ядерной сделке" с Москвой может помочь эту ситуацию расшатать.

Илья Гращенков, telegram

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