В Беларуси снизилось атмосферное давление 30.11.2021, 21:19

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Как оно влияет на здоровье?

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, атмосферное давление в Минске на утро 30 ноября составило 718 мм ртутного столба, что на 25 мм ниже климатической нормы, пишет «Народная воля».

Помимо того, что изменившееся атмосферное давление напрямую влияет на погоду, оно еще воздействует и на организм человека. Метеочувствительные люди наверняка почувствовали эти изменения по себе. Как же низкое атмосферное давление сказывается на здоровье человека?

Гипотоники и гипертоники! Внимание на давление

В зоне риска находятся гипотоники и гипертоники. Причем, у людей с пониженным давлением оно может понижаться еще больше, а с повышенным – повышаться без явных внешних факторов, которые обычно этому способствуют.

Гипотоникам следует быть особенно внимательными при появлении таких симптомов как головокружение, тошнота и предобморочное состояние: не обратив вовремя внимания на такие симптомы, у них большой шанс довести себя до сердечного приступа.

Неврологи и кардиологи в период резкого снижение артериального давления также наблюдают увеличение количества инфарктов и инсультов у людей.

Мигрени и перепады настроения

Более редкий, но также связанный с изменением атмосферного давления симптом – возникновение мигреней. Особые неприятности они могут вызвать у тех, кто эмоционально неустойчив и склонен к депрессиям. Таким людям можно профилактически принять успокоительное.

Чем себе помочь?

Метеочувствительным людям, и особенно тем, кто находится в зоне риска, советуют прибегнуть к следующим нехитрым методам, чтобы облегчить свое состояние:

делайте легкую зарядку по утрам, избегая при этом наклонов и приседаний

не перетруждайтесь

предпочитайте легкую полезную еду, откажитесь от фастфудов

пейте достаточно воды

побалуйте себя легким массажем стоп

принимайте контрастный душ

чаще проветривайте помещения

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