Александр Сотник: Путин сделал Таракана террористическим пугалом для всего мира 12 30.11.2021, 21:39

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Александр Сотник

И вот теперь диктатор уже как цирковая собачка исполняет гуманитарные арии для мигрантов.

Российский публицист Александр Сотник прокомментировал безумные действия Лукашенко.

– На театре военных действий, которые уже начались, просто пока без участия танков, артиллерии и авиации, сложилась огненная ситуация. Путин доломал-таки Лукашенко в несколько этапов, <...> перепугав Луку до усрачки и заставив его по-фашистски «жестить», потом провел операцию «самолет с Протасевичем», сделав таракана террористическим пугалом для всего мира – этаким угонщиком самолетов; наконец, подсадил Беларусь на многомиллиардные кредиты, без которых бульбо-фюрер жить уже не может. И вот теперь Лукашенко уже как цирковая собачка исполняет гуманитарные арии для мигрантов на границе с Польшей, угрожая расшатать обстановку внутри ЕС, а заодно включает милитаристскую риторику о готовности воевать с Украиной и Западом на стороне России, - написал Сотник.

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