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Белорусских водителей будут штрафовать за летнюю резину

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  • 30.11.2021, 21:45
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Белорусских водителей будут штрафовать за летнюю резину

Уже с 1 декабря.

С 1 декабря по 1 марта, согласно правилам дорожного движения, на легковых и грузовых автомобилях должны быть установлены зимние шины с соответствующей маркировкой и высотой рисунка протектора не менее 4 мм.

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. При этом они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

— За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (29 рублей). Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин (от 58 до 145 рублей). Такая же ответственность предусмотрена и в том случае, когда на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, — напомнили в ГАИ.

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