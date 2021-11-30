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В Литве хотят продолжить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов Лукашенко

  • 30.11.2021, 22:17
  • 1,606
В Литве хотят продолжить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов Лукашенко

МВД Литвы также предлагает расширить территорию, на которой будет применяться чрезвычайное положение.

Министерство внутренних дел Литвы инициирует продолжение чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за того, что созданный режимом Лукашенко миграционный кризис не закончился.

Об этом сообщает LRT.

Согласно проекту, чрезвычайное положение в приграничной 10-километровой зоне и в местах поселения нелегальных мигрантов продлится до 9 января 2022 года. Ранее Сейм согласовал действие чрезвычайного положения до 9 декабря.

"Угрозы, из-за которых были приняты эти дополнительные меры (...), все еще сохраняются", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Она отметила, что попытки пересечения границы не прекращаются и для попадания на территорию Литвы придумывают новые способы, в частности, в грузовиках, следующих через границу, есть данные о целях сети тех, кто готов устраивать перевозку.

По данным МВД, за контрабанду мигрантов уже ведутся досудебные расследования в отношении 60 человек.

"В Беларуси их (мигрантов) до сих пор остается около 10 тысяч, и риск их попадания в Литву остается высоким, пока они не вернутся в собственные страны. Ситуация на границе Польши с Беларусью также остается напряженной и требует от нас постоянной готовности к неожиданным изменениям", - добавила Агне Билотайте.

МВД также предлагает расширить территорию, на которой будет применяться чрезвычайное положение - не только на границе с Беларусью, но и с Польшей, чтобы было проще предотвращать контрабанду людей, которым удалось нелегально пересечь польскую границу. При этом, запрета на въезд в эту зону не будет.

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