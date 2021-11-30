МИД Чехии: У главы Белорусской федерации футбола Базанова нет въездной визы 8 30.11.2021, 22:19

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Лукашист задержан вместе с женой.

МИД Чехии сообщило, что у главы АБФФ Владимира Базанова, который ранее прибыл в страну, нет въездной визы для этого, передает «Трибуна».

Напомним, что Владимир Базанов и его жена были задержаны сегодня чешской полицией. По сообщению пресс-секретаря Моравско-Силезской полиции, Базанов с женой подозревают в нарушении мер, установленных Министерством здравоохранения Чехии.

Глава АБФФ Беларуси Владимир Базанов вместе со своей женой отправились в Чехию на выездной матч женской сборной Беларуси, которая должна была сыграть сегодня против представительниц Чехии в квалификации ЧМ-2023. Матч был отменен в связи с положительными тестами представительниц белорусской сборной.

Ранее Базанов и его супруга выезжали вместе с женской сборной на матч против сборной Кипра (1:1). Глава федерации присутствовал на матче.

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