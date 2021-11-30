закрыть
1 декабря 2021, среда, 1:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Чехии: У главы Белорусской федерации футбола Базанова нет въездной визы

8
  • 30.11.2021, 22:19
  • 12,498
МИД Чехии: У главы Белорусской федерации футбола Базанова нет въездной визы

Лукашист задержан вместе с женой.

МИД Чехии сообщило, что у главы АБФФ Владимира Базанова, который ранее прибыл в страну, нет въездной визы для этого, передает «Трибуна».

Напомним, что Владимир Базанов и его жена были задержаны сегодня чешской полицией. По сообщению пресс-секретаря Моравско-Силезской полиции, Базанов с женой подозревают в нарушении мер, установленных Министерством здравоохранения Чехии.

Глава АБФФ Беларуси Владимир Базанов вместе со своей женой отправились в Чехию на выездной матч женской сборной Беларуси, которая должна была сыграть сегодня против представительниц Чехии в квалификации ЧМ-2023. Матч был отменен в связи с положительными тестами представительниц белорусской сборной.

Ранее Базанов и его супруга выезжали вместе с женской сборной на матч против сборной Кипра (1:1). Глава федерации присутствовал на матче.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский