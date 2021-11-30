закрыть
1 декабря 2021, среда, 1:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии и предостерегла РФ от агрессии

1
  • 30.11.2021, 23:01
  • 3,960
Глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии и предостерегла РФ от агрессии
Элизабет Трасс

Фотофакт.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время визита в Эстонию предостерегла Россию от "стратегической ошибки", имея в виду потенциальную возможность военного вторжения в Украину.

Слова Трасс цитирует британский МИД, сообщает "Европейская правда".

"Мы хотим мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы вместе с другими демократическими странами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и повысить их экономическую устойчивость", - сказала Трасс.

Трасс на этой неделе впервые принимает участие в министерской встрече НАТО в Риге и перед ней посетила британский контингент в Эстонии. Более 800 британских солдат в настоящее время дислоцируются там в рамках усиленного передового присутствия НАТО на восточном фланге.

Трасс среди прочего проехалась на танке. "Мы уже видели этот сценарий Кремля и раньше, когда Россия ложно утверждала, что ее незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. Любое предположение о том, что НАТО провоцирует русских, явно неверно. Любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, были бы стратегической ошибкой", - сказала она.

Британские СМИ после публикации фото Трасс на танке сравнили ее экс-премьером страны Маргарет Тэтчер и заявили о проявлении лидерских амбиций со стороны главы МИД. Тэтчер также совершила поездку на танке в 1986 году во время посещения ФРГ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский