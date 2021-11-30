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SpaceX пришлось сместить орбиту спутников Starlink

  • 30.11.2021, 23:16
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SpaceX пришлось сместить орбиту спутников Starlink
Фото: SpaceX пришлось сместить орбиту спутников Starlink (spacex.com)

В чем причина?

По словам предпринимателя Илона Маска, компании SpaceX пришлось сместить орбиты некоторых спутников Starlink. Это связано с риском столкновении с космическим мусором.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Twitter-аккаунт предпринимателя Илона Маска.

"Это не здорово, но и не ужасно", - отметил предприниматель.

По словам Маска, Международная космическая станция и космический корабль Crew Dragon-4 обустроены микрометеорными щитами, которые поглощают сверхбыстрые удары. В то же время скафандры EVA - их не имеют, в связи с чем это повышает риск выхода в открытый космос космонавта в случае столкновения с мусором.

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