Что изменится в Беларуси в декабре 30.11.2021, 23:25

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Санкционное давление на режим и не только.

Самой главной темой последнего месяца 2021 года должны стать санкции. Так, по неофициальным данным, 1 или 2 декабря могут утвердить пятый пакет санкций Европейского Союза против властей Беларуси. В частности, в список могут попасть «Белавиа», «Гродно Азот» и «Белоруснефть», а также некоторые более мелкие компании и персонально чиновники, пишет «Белсат».

А еще через неделю, 8 декабря, должны заработать санкции со стороны США, введенные еще в августе. Администрация президента США Джо Байдена внесла в санкционный список 23 белорусских граждан и 21 юридическое лицо, включая частных сырьевых трейдеров, «Беларуськалий» и Гродненскую табачную фабрику «Неман».

И это еще не конец, так как США с Евросоюзом работают над очередными ограничениями.

Также до 1 декабря Беларуси давали время, чтобы остановить давление на экологические организации. В противном случае Минску угрожали приостановить права и привилегии по Оргусской конвенции, а это тоже потерянные деньги.

Польша же с 15 декабря планирует начать строить капитальное ограждение на границе с Беларусью.

При этом режим даже не собирается прекращать совершать насилие и беззаконие, выносить новые несправедливые приговоры. Так, 14 декабря будут вынесены приговоры блогеру Сергею Тихановскому, политику Николаю Статкевичу, редакторам телеграм-каналов Игорю Лосику, Артему Сакову и Дмитрию Попову.

С началом месяца традиционно подорожают некоторые марки сигарет. Так «Табак-инвест» на 4–10 копеек повышает цены на LD, Monte Carlo, Camel, Winston, Richmond, Sobranie.

Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 10–25 копеек подорожают некоторые виды Richmond, Aroma Rich, Kiss.

Очередные изменения приходят в Беларусь в связи с наступлением зимы.

С 1 декабря в Беларуси, согласно ПДД, машины должны иметь зимние шины. Эта норма действует по 1 марта. Зимние шины должны быть на всех колесах автомобиля.

С 25 декабря уйдут на рождественские каникулы школьники.

А Белорусская железная дорога по случаю праздников назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональных и региональных сообщениях.

С 27 декабря по 9 января поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск, Минск–Гродно, Минск–Могилев, Минск–Пинск, Минск–Коммунары, Гродно–Орша–Коммунары.

31 декабря завершается период обмена банкнот образца 2000 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом Br 100, Br 500, Br 1 000, Br 5 000, Br 10 000, Br 20 000, Br 50 000, Br 100 000, Br 200 000 образца 2000 года будут считаться недействительными.

Обменять их на банкноты и монеты образца 2009 года до 31 декабря можно в кассах Нацбанка, которые расположены в Минске по улице Толстого, 6.

1 декабря состоится премьера исторического фильма «Авантюры Прантиша Вырвича» киностудии «Беларусьфильм». Картина о белорусском шляхтиче XVIII века снята по роману писательницы Людмилы Рублевской.

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