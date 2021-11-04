Андрей Санников о забастовке: Это сигнал для тех, кто еще имеет дело с Лукашенко 3 4.11.2021, 8:04

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Белорусы не будут мириться с режимом.

Рабочий лидер Сергей Дылевский призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября. Белорусское объединение рабочих заявило, что стачка набирает ход.

Как забастовка изменила расклад сил в противостоянии с режимом? Какие действия белорусов могут усилить рабочий протест? Влияет ли фактор стачки на международную повестку вокруг Беларуси?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.

— Вокруг забастовки было очень много споров о том, подходящее ли время выбрано и готовы ли люди протестовать. Является ли призыв остаться дома, по-вашему мнению, своевременным?

— Смотря с какой стороны к этому подходить. Помню по своему тюремному опыту даже скудная информация, которая доходила, позволяла судить, кто занимается «политическим туризмом», а кто реально помогает политзаключенным.

Думаю, что единственный правильный взгляд на ситуацию — это каждодневно помнить о тех, кто в плену у режима, и действовать. Забастовка — это действие.

Она была объявлена не 1 ноября. Сергей Дылевский и БОР за два месяца до этой даты объявили предзабастовочное состояние, чтобы рабочие могли подготовиться. Многое было сделано за это время, огромные усилия приложил сам Сергей Дылевский. Он вырос в серьезного рабочего лидера, реального, а не «зумовского», представителя рабочих, .

Поэтому забастовка не только своевременна, она уже запаздывает и требует подключения всех здоровых сил, ставящих целью освобождение из тюрьмы наших друзей и нашей страны.

— Чего удалось добиться белорусским рабочим уже сегодня?

— Во-первых, стачка стала уже явлением, ее обсуждают, к ней готовились люди. Каждый, кто участвует в этой стачке и был ее организатором, тщательно планировал свои действия. Стачка стала важным механизмом протеста.

Кроме того, идет формирование рабочей силы, которой нам очень не хватает в Беларуси. Режиму удалось за эти годы задушить движение рабочих.

Сергей Дылевский и БОР вернули рабочих в повестку нынешней ситуации, а поскольку это связано еще и с экономическим положением, тема будет оставаться актуальной в ближайшее время.

— В начале эпидемии коронавируса в 2020 году вы были одним из инициаторов Народного карантина в Беларуси. Насколько актуальны подобные меры в нынешней ситуации?

— Безусловно актуальна. Мы с самого начала говорили о том, что стачка поможет сохранить жизни белорусов. Власть делает все, чтобы смертей от коронавируса было больше. Абсолютно садистское отношение, которое идет от Лукашенко в период самой страшной волны эпидемии. Поэтому такие подходы, как сочетание стачки и карантина, очень важны.

Хотелось бы увидеть такой же креатив белорусов в отношении стачки, как во время протестов. Например, 12 ноября будет день памяти о Романе Бондаренко, можно к этому привязать акцию «Оставайся дома» в память об убитом герое Беларуси. Можно организовать акцию, которая будет называться «Пустые улицы городов», чтобы показать свою поддержку забастовкам.

Способов и методов много. Не так давно, например, в Мьянме была «молчаливая забастовка». Люди оставались дома, и это было очень сильным политическим высказыванием против хунты, которая сегодня правит в Мьянме.

Поэтому методы безопасных действий, которые должны сочетаться с заботой о своем здоровье, будут очень эффективными. Нужно нащупывать тот путь, который должен привести к нашей победе, и не останавливаться.

— Забастовка в Беларуси накладывается на еще одно событие — так называемый госсовет «союзного государства». Влияет ли рабочий протест на международную повестку вокруг Беларуси?

— Безусловно, рабочий протест стал фактором. Заявленная забастовка – это действие по защите нашей независимости. Объявленное предзабастовочное состояние повлияло на ту встречу Лукашенко с Путиным, которая состоялась в сентябре. Это сигнал для тех, кто еще имеет дело с Лукашенко.

Именно через такие действия мир видит, что белорусы больше не хотят мириться с этим режимом, не считают его легитимным и не станут признавать никаких сделок с самозванцами.

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