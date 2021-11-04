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Политолог: Ковид-идиота Лукашенко не пустили в Москву

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  • 4.11.2021, 10:36
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Политолог: Ковид-идиота Лукашенко не пустили в Москву
фото: getty images

Анонс был на рубль, а реальный план переговоров – на копейку.

Новый спад в российско-белорусской интеграции ожидаемо наметился после заявлений Лукашенко об «исторических событиях». Предтечей этих «событий» должна была стать встреча Лукашенко и Путина 4 ноября. Ранее белорусские государственные медиа создавали «предвкушение события мирового значения». Сам Лукашенко еще 28 октября пообещал «решительный шаг в нашей интеграции», а его «главный социолог» Николай Щекин заявил, что «масштаб решений, которые будут приняты 4 ноября, нам еще предстоит исторически осмыслить, а оценивать будут будущие поколения», пишет российский политолог Илья Гращенков.

В общем, анонс был на рубль, а реальный план совещания – на копейку. Во-первых, оно будет по ВКС, что исключает какие-то «кулуарные договоренности» между Путиным и Лукашенко (небось, ведь опять денег хотел попросить), а во-вторых, план мероприятия выглядит подчеркнуто уныло. Всего три темы: итоги торгово-экономического сотрудничества за год, обсуждение концепции миграционной политики двух стран, присуждение премии в области науки и техники.

Похоже, что концепция расширения «союзного государства» вновь встала на паузу. Причины может быть две. Первая – Лукашенко вновь начал выстраивать «многовекторную» комбинацию, задействуя для переговоров Китай и ЕС, что в итоге привело к аналогичному процессу и со стороны России. Вторая – отмена встречи произошла на волне чересчур агрессивной политики белорусских властей, например, после закрытия в Беларуси сайта «Комсомольской правды». Позднее на белорусском телевидении вышла передача, где Лукашенко сравнили с неким президентом в «бункере». После этого самого Лукашенко на НТВ назвали опасным «ковид-диссидентом».

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