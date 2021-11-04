закрыть
4 ноября 2021, четверг, 10:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный врач рассказал о главной ошибке, которую допускают при первых симптомах COVID-19

6
  • 4.11.2021, 8:32
  • 16,832
Известный врач рассказал о главной ошибке, которую допускают при первых симптомах COVID-19
фото: adobestock

Медик рассказал, что на самом деле нужно делать при заболевании в домашних условиях.

Врач Евгений Комаровский, известный украинский педиатр, объяснил основные ошибки, которые совершают пациенты при появлении первых симптомов коронавируса, сообщает dw.com.

По словам врача, использование антибиотиков и гормональных препаратов для лечения легкой формы коронавируса может сильно помешать выздоровлению.

«Пока ваш пульсоксиметр показывает больше 93, у вас легкая форма, или начало заболевания — стандартные меры: минимум еды, максимум питья, чистый, прохладный воздух. Никакого постельного режима ни при каких обстоятельствах! Если у вас высокая температура — примите парацетамол и ибупрофен. Заложенность носа — промыть физраствором. Вот и все. Но как только уровень сатурации становится ниже 93, нужно обратиться к врачу, чтобы решить, что делать дальше», — советует Комаровский.

Он назвал ошибку, которую совершают многие пациенты, и предупредил о последствиях.

«Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, — это принимать дексаметазон или антибиотики в начале заболевания, когда пульсоксиметр показывает нормальные значения. Это то, что убивает вас максимально. Это сводит к минимуму ваши шансы на выживание. Амбулаторное лечение коронавируса ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. Начинать беспокоиться нужно только тогда, когда ваш пульсоксиметр реагирует. Или если у вас есть куча других сопутствующих заболеваний», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народ Кубы поддерживает белорусских работников
Народ Кубы поддерживает белорусских работников Омар Лопес
Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина