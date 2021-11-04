Известный врач рассказал о главной ошибке, которую допускают при первых симптомах COVID-19 6 4.11.2021, 8:32

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фото: adobestock

Медик рассказал, что на самом деле нужно делать при заболевании в домашних условиях.

Врач Евгений Комаровский, известный украинский педиатр, объяснил основные ошибки, которые совершают пациенты при появлении первых симптомов коронавируса, сообщает dw.com.

По словам врача, использование антибиотиков и гормональных препаратов для лечения легкой формы коронавируса может сильно помешать выздоровлению.

«Пока ваш пульсоксиметр показывает больше 93, у вас легкая форма, или начало заболевания — стандартные меры: минимум еды, максимум питья, чистый, прохладный воздух. Никакого постельного режима ни при каких обстоятельствах! Если у вас высокая температура — примите парацетамол и ибупрофен. Заложенность носа — промыть физраствором. Вот и все. Но как только уровень сатурации становится ниже 93, нужно обратиться к врачу, чтобы решить, что делать дальше», — советует Комаровский.

Он назвал ошибку, которую совершают многие пациенты, и предупредил о последствиях.

«Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, — это принимать дексаметазон или антибиотики в начале заболевания, когда пульсоксиметр показывает нормальные значения. Это то, что убивает вас максимально. Это сводит к минимуму ваши шансы на выживание. Амбулаторное лечение коронавируса ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. Начинать беспокоиться нужно только тогда, когда ваш пульсоксиметр реагирует. Или если у вас есть куча других сопутствующих заболеваний», — сказал он.

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