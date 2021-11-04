«Остаться дома — это эффективно!» 4.11.2021, 8:36

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Выводы после трех дней общенациональной забастовки.

За три дня забастовки мы увидели множество фото белорусов, оставшихся дома, чтобы защитить себя, свою стану и свой выбор — Беларусь без синепалого. За три дня мы не увидели ни одного протокола или задержания, а значит — остаться дома в знак протеста против хунты, безопасно, пишет телеграм-канал «Баста!».

Еще мы видим, на сколько прикорытники боятся такой формы протеста, это ставит их в тупик. Они не знают, что им делать. Оголтелые идеолухи бегают по рабочим коллективам, пытаясь запугать белорусов, но в итоге только распространяют информацию о стачке среди тех, кто может быть о ней еще не слышал.

Ну а что они могут сделать? Ничего. «У меня недомогание, может быть коронавирус», «Я возьму отпуск за свой счет» и вообще есть масса причин остаться дома.

Чтобы развалить этот змеиный клубок, остаться дома должны как можно больше белорусов, этим мы просто перекроем им кислород. Ведь некому будет кормить ОМОН, ГУБОПиК, МВД и прочую нечисть, как это было раньше. А значит остаться дома — это эффективно!

Беларусы, присоединяйтесь к забастовке, останьтесь дома! Хватит спонсировать узурпатора!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых двух дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

3 ноября на работу не вышло около миллиона белорусов.

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