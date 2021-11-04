Ученые разгадали тайну упавших на Землю камней с Марса 1 4.11.2021, 8:43

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На Красной планете относительно недавно происходили интересные процессы.

Разработанный исследователями из Австралии алгоритм машинного обучения позволил им обнаружить место, из которого были выбиты упавшие на Землю марсианские метеориты — кратер Тутинг. Посвященная происхождению метеоритов статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Используя суперкомпьютеры, специалисты из Университета Кертина проанализировали массив изображений поверхности Марса. С помощью алгоритма машинного обучения они составили базу данных о более чем 90 миллионах ударных кратеров. Это позволило исследователям найти возможные места, где при ударах метеоритов откалывались горные породы. «Анализ вторичных кратеров — небольших кратеров, сформированных выбросами из недавно сформировавшихся больших кратеров — мы обнаружили, что наиболее вероятным источником этих метеоритов является кратер Тутинг», — рассказал один из исследователей Энтони Лаген.

Открытие указывает на то, что относительно недавно по геологическим меркам для Марса — 300 миллионов лет назад — в провинции Фарсида (где, в частности, расположен крупнейший в Солнечной системе вулкан Олимп) происходили вулканические извержения.

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