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В Узбекистане соцсети разблокировали сразу после блокировки властями

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  • 4.11.2021, 9:03
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В Узбекистане соцсети разблокировали сразу после блокировки властями

Главу «Узкомнадзора» уволили.

В Узбекистане вчера, 3 ноября, были заблокированы ряд соцсетей и мессенджер Telegram.

Через несколько часов ограничения были сняты. Об этом сообщил в среду, 3 ноября, пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов. "Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат" ("Узкомнадзор"), принятых по указанию правительства. В скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале, передает currenttime.tv.

В пресс-службе кабинета министров Узбекистана "Интерфаксу" сообщили, что за "непродуманные и несогласованные действия" освобожден от занимаемой должности начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомнадзор") Голибшер Зияев.

Ранее "Узкомнадзор" включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram. В июле нынешнего года "Узкомнадзор" ограничил деятельность в стране TikTok,Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.

В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу Закон "О персональных данных", согласно которому личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце января текущего года подписал поправки в этот закон, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны.

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