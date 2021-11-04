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Сотрудников «Могилевлифтмаша» массово отправляют в отпуск за свой счет

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  • 4.11.2021, 9:09
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Сотрудников «Могилевлифтмаша» массово отправляют в отпуск за свой счет

Предприятие фактически переводится в режим забастовки.

Участники чата «Могилев-97%» пишут о том, что работников ОАО «Могилевлифтмаш» также отправляют в отпуска за свой счет. В октябре сотрудников «просили» писать заявления на три дня. Теперь — на пять, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Склады при этом завалены продукцией, но покупать ее никто и не собирается. Зарплаты настолько низкие, что сотрудники вынуждены искать параллельные подработки чтобы хоть за что-то жить.

«Для тех, кто думает, что когда-то будет лучше, что все наладится, у нас неутешительные новости. Это когда-то можем сделать только мы сами: хватит молчать и ждать. Хватит терпеть. Начать строить новую страну мы можем хоть с завтрашнего дня, но для этого нужно избавиться лишь от одной заразы.

Давайте вместе вылечим страну.

Бастуй, Беларусь!», — напоминает БОР.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых двух дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

3 ноября на работу не вышло около миллиона белорусов.

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