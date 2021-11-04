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Гостайна в плавках

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 4.11.2021, 9:24
  • 4,934
Гостайна в плавках

Непонятно, почему в список тайных ведомств не попал Роскосмос.

Главное постановление дня. Премьер России Мишустин вдобавок к ранее засекреченным госзакупкам Минобороны, СВР и ФСБ засекретил госзакупки Росгвардии и ФСО.

«Речь идет о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации», - как всегда доходчиво объяснил сокрытие очередной информации о том, на что идут народные денежки пресс-Песков.

С января 2022 года мы больше ничего не узнаем ни о гнилой картошке, которой глава Рогвардии Золотов потчует своих дубиногвардейцев, ни о том, не по завышенным ли ценам он покупает для бойцов сардельки и сосиски.

Останутся скрытыми от широкой общественности, например, и такие интересные детали, как пробрели ли для президентской резиденции «Русь» в Завидово новый кожаный хлыст, обновили ли набор чулочно-носочных изделий, женских купальников и мужских плавок . Ведь с 2016 года, когда ФСО вкупе с элитным постельным бельем и полотенцами закупало все эти важные для госрезиденции товары, хлыст мог поистереться, а плавки – износиться.

Непонятно, почему в список тайных ведомств не попал Роскосмос, как предлагал Минфин. Так что, сколько потратит Рогозин на настольные игры и флисовые накидки со звездами, любопытствующие узнать пока смогут.

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