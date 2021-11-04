Мнение: Путин намекает на конец «смутьяна» Лукашенко 3 4.11.2021, 9:49

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фото: getty images

Символически глава Кремля максимально дистанцировался от белорусского диктатора.

Для начала поговорим про дату, под которую прогнулся Лукашенко. 4 ноября - это "День народного единства" в России. Путин отправляется в Севастополь, что уже символично. Надавливая на эпоху "былого крымского взлета", Путин отмахивает Лукашенко, отправляя того в вольное плавание по берегам Дворца с поехавшей кукухой над головой, пишет телеграм-канал CYNIC.

Стоит учитывать, что сам Лукашенко не хотел личной встречи, поэтому блуждал по красным зонам без маски...

Но дата ничего общего с "годом единства" Лукашенко не имеет, и, тем не менее, она крайне символична. Так, Путин реализует 3 базовые концепции:

1) Поездка в Крым провозглашает для "крымнашистов" путь "национального единения" "русского мира", разорванного границей России и Украины. (Но это частные символы для имперцев - считайте "путинский ритуал").

2) Сама по себе дата установлена в честь окончания смутного времени. Это прямой кивок в сторону Лукашенко, которого так иносказательно признали смутьяном.

3) И третий "укол зонтиком" в адрес Европы. Также праздник знаменует "изгнание польско-литовских войск из Московского Кремля". Это та самая Польша, и та самая Литва, в которых находятся оппозиционные штабы.

Символически Путин дистанцировался от Лукашенко, признав, что тот родоначальник смуты, кинул палку в сторону Европы и намекнул на единение Луки с Кремлем. Все в духе XVII века - пещерные потребности пещерного "величия".

Насчет последнего пункта - о том самом "единении" поговорим через призму карт.

В редакцию канала попала одна из интеграционных карт - транспортная. Материала достаточно много - целый объемный архив, но после беглого прочтения стало ясно, что "карты" имеют декоративный характер. Единственное, чего не хватало, - это "гармонизации" в начале и конце каждого предложения, но конкретика как таковая заменена массой эпитетов, которые физически трудно воспринимать.

Единственное, что немного настораживает, - так это стандартизация по российскому образцу и по терминологической базе, и по транспортным сетям. Суть в том, что это, тем не менее, всего лишь декларация, поскольку органов реального верховного контроля не предусмотрено, а значит в указанный период 2021-2023 будет реализовываться что угодно, но уже под маской "союзного государства". Тем паче эти 3 года никак не соотносятся со сроком реализации программ, в которых не было вообще никакого наполнения, кроме слова "гармонизация", а программы рассчитаны не на 3 года, а на весь процесс, который в итоге окажется фикцией.

Что характерно, "карты" подписываются между министерствами, то есть уровень согласования программ - это правительство.

Подпись Лукашенко нелегитимна, поэтому, как и предполагалось, "договоренности" ведутся сквозь него. Профильные министерства контактируют друг с другом, чтобы создавать вид, что хоть что-то делается.

Что в программах, что в "картах" нет ничего, помимо "красивых фраз", длинных слов и бюрократического языка - это сугубо экономические соглашения, которые, к тому же, не имеют гарантии исполнения, потому что не предусмотрен некий "смотрящий орган", который будет контролировать исполнение положений.

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