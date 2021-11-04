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«Тут сегодня ты живой, а завтра тебя могут вынести»

  • 4.11.2021, 9:58
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«Тут сегодня ты живой, а завтра тебя могут вынести»

Репортаж из реанимации с больными COVID-19.

На втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса после России находится Украина. Большая часть страны сейчас пребывает в так называемой красной зоне эпидемиологической опасности – там больницы, которые готовы принять больных с ковидом, заполнены уже более чем на 65%. В столице, например, загруженность составляет почти 70%. Что происходит там, где находятся самые тяжелые пациенты с коронавирусом, которые борются за жизнь – рассказывает «Белсат» в репортаже из одной из киевских реанимаций. Озвученные журналистами факты более чем актуальны и для Беларуси, где ситуация с COVID-19 приобрела катастрофические масштабы.

Это киевская клиническая больница №4. С начала пандемии корпусы перепрофилировали – здесь принимают только больных с COVID-19. В последний месяц пациентов стало гораздо больше.

Чтобы попасть в реанимацию, мы надеваем защитные костюмы. Впереди – самая так называемая «грязная» зона – это то, место, где и лежат пациенты с коронавирусом. Чтоб воздух с вирусом не циркулировал по всему этажу, здесь установлены специальные ширмы. Через них и проходят врачи.

На этаже есть три зоны. Самая опасная – красная, где находятся пациенты с коронавирусом. Потом персонал попадает в желтую зону, там снимает всю одежду и дезинфицирует. И отсюда выходит в зеленую зону – самую безопасную, там уже пациентов нет, перемещаются только медики.

Заведующий отделением реанимации Владислав Васияров просит нас обязательно показать в эфире нескольких пациентов:

«Я вас прошу – вы только Сережу и Олю покажите. Просто родители с ума сходят», – говорит он.

А вот и Сергей Руденко, он находится на искусственной вентиляции легких. Поэтому общаться с нами не может.

– Тяжело говорить, да?

Сергей кивает головой, мол, «да».

– А вы вакцинированы были или нет?

Показывает «нет».

В этой реанимации 16 коек, все заняты. Здесь тяжелые пациенты. Все они на кислородной поддержке.

«Дышать тяжело без маски. Я здесь три дня. Невакцинированный. Не знаю, я к этому как то всегда нормально… болел, я не страдал этим никогда. Так, пару дней покашлял и все, больше ничего». – «А в этот раз?» – «А в этот раз так зацепило, что страшно», – рассказывает пациент с COVID-19 Василий Онай.

«Это маска – воздух обычный. Я в ней ем, а сплю на аппарате ИВЛ», – показывает нам маску другая пациентка, 36-летняя Ольга Король.

Она попала сюда 10 дней назад. С 70% поражением легких. Она, как и все пятеро пациентов, с которыми мы общались, от коронавируса оказалась не привита.

«Думала позже немного вакцинироваться, боялась, а теперь уже все, даст бог, выйдем отсюда и будем вакцинироваться. Вакцинируйтесь – и нечего думать! Чтоб не попасть сюда», – говорит она.

«Просто так вышло, постоянно на работе, занятый. Я думал, что пик будет позже, и я не успел привиться, хотя бы один раз, так хотя б было б легче. Тяжело дышать, я на аппарате искусственной вентиляции легких. Тут жизнь и смерть рядом. Тут сегодня ты живой, а завтра тебя могут вынести», – рассказывает пациент из соседней палаты Андрей Сахацкий.

Привычной мобильной связи с родными и близкими у пациентов здесь нет.

«Мобильной связи нет, потому что создает наводки на аппаратуру», – объясняет завотделением.

Поэтому ежедневно медики передают больным письма от родных.

«“Привет, мое солнышко, у нас все хорошо, все здоровы, дети с мамой…” Это моя сестричка пишет», – читает нам фрагмент письма Ольга Король.

Медики говорят, что сейчас пациенты болеют тяжелее, чем во время прошлой волны весной. И хотя врачи и готовились к всплеску заболеваемости ковидом этой осенью, но, говорят, не ожидали, что поток заболевших будет в этот раз настолько большим и резким.

«Сейчас пришла Дельта, она более агрессивна, более тяжелая, больные ее переносят значительно тяжелее. С большими осложнениями. И, вероятней всего, то, что мы наблюдаем, это все-таки более быстрое развитие болезни. Смертность достаточно высокая – порядка 10-14%», – рассказывает замдиректора больницы №4 по медчасти Георгий Оксютин.

В больнице всего 455 мест для пациентов. И сейчас она заполнена на 70%. Из всего количества, говорят в администрации, привиты только около 15 человек – это около 4%.

«Средний возраст… сейчас пациенты есть достаточно молодые: 37 лет, 41, 36 лет. В данный момент все, кто поступает… даже не то, что в данный момент, а на протяжении всех полутора месяцев – не вакцинированы», – констатирует Владислав Васияров.

«Бывают пациенты, за которых мы так долго боролись, возлагали на них надежды, а они никак не реагировали на нашу терапию. Особенно, если это молодые пациенты. У нас есть двое парней, одному 27 лет, второму 33, у которых практически уже нет своих легких. Неизвестно – будут ли они жить. Они в очереди на пересадку легких. Оба болели ковидом. Без сопутствующей патологии, просто молодые невакцинированные ребята», – делится врач-анестезиолог Станислав Парфенюк.

У самой больницы стоят близкие пациентов с ковидом. Они принесли им продукты. У Никиты здесь лечится мама:

– Вообще побаиваемся.

– Побаиваитесь чего?

– Вакцинироваться.

– Почему?

– Мало ли какие бывают осложнения после вакцины.

– То, что мама попала в больницу, у вас не изменило отношения к вакцинации?

– Я еще не решил, я сам переболел недавно.

– А мама что говорит?

– Мама говорит, все равно не очень хочет, все равно негативно к этому относится.

За минувшие две недели, по данным Минздрава, из всех госпитализированных с COVID-19 в Украине около 94% были не вакцинированы. Только за последний день от коронавируса в Украине умерли 720 человек.

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