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В ЖКХ «объяснили», почему коммунальщики так часто косят опавшие листья и снег

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  • 4.11.2021, 10:09
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В ЖКХ «объяснили», почему коммунальщики так часто косят опавшие листья и снег

Чиновники привели странные «аргументы».

Белорусы в интернете часто обсуждают видео, где работники ЖКХ косят листья, тротуар или снег и спрашивают: "что происходит" и "зачем". Недавно коммунальщики объяснили, чем на самом деле занимаются. Но вопросы не исчезли.

Так, например, 3 ноября в Сеть попало видео, на котором, как утверждают, уже второй день косят листья в борисовском микрорайоне Лядище.

Месяц назад похожая ситуация была в Дзержинске:

А вот листьями занялись в Витебске:

И таких случаев немало.

Как рассказал Mlyn.by начальник цеха зелено-паркового хозяйства и ритуальных услуг Борисовского городского унитарного предприятия «Жилье» Андрей Козлов, «на самом деле, работники косят траву, которая под листьями».

«Косцы не виноваты, что опавшие листья не успели убрать. А свои обязанности они должны выполнить, поскольку утром на планерке получили задание с определенным объемом работы, которую нужно сделать. Вот и получился на видео так называемый «эффект ковра». Как будто трава застлана ковром листьев. Нам не привыкать к такого рода иронии. Например, в прошлом году косцы тоже получили задание скосить траву, и перед самым началом работ неожиданно выпал снег. Тогда в интернете появилась информация, что они снег косят», — заявил он.

Кроме того, Козлов отметил, что убирать листья должно ЖЭУ. А там сказали, что уборка листьев осуществляется два раза в неделю по графику. Издание сделало вывод, «очередность уборки опавших листьев и косьбы травы организации между собой не согласовали».

И все же на многих видео видно, что травы почти нет, а кое-где листья лежат на голой земле. И зачем их косить?

Кстати, вот как выглядит «покос» снега в Минске:

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