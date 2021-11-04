«Взял, как кролика, за шкирку»: почему в Беларуси так часто появляются чупакабры 2 4.11.2021, 10:41

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У всей этих историй может быть вполне тривиальное объяснение.

Эта история родилась на Хеллоуин (совпадение?), а произошла и вовсе в конце лета или начале осени этого года. Точную дату не может вспомнить и житель агрогородка Стаи Валерий Шкирандо, который голыми руками схватил черт пойми что, зато живое, пишет onliner.by. Тогда средь бела дня процесс превращения семян огурцов в билеты Нацбанка в соседском парнике был прерван. Женщина, хозяйка теплицы, бросилась к Валерию, леснику со стажем, за помощью: мол, под ботвой что-то шевелится, посмотришь? Тот, не раздумывая, посмотрел — только не понял, что увидел. Крыса, что ли? Поймал, сфотографировал, положил существо в мешок и запер в заброшенном доме, а там уже пусть ветеринары разбираются. Но животное, не дожидаясь пояснительной бригады, прогрызло мешок, открыло и закрыло дверь (ну не испарилось же?) и ушло в неизвестность. С таким местные никогда не сталкивались…

«Взял, как кролика, за шкирку»

Борьба рептилоидов и схожих персонажей за право на жизнь идет в основном на форумах и обычно там же и заканчивается: тысячи тем по всему миру разбиваются о фразу «Пруф или слит». И только в единичных случаях удается провести какую-нибудь экспертизу, которая поможет нам перестать бояться солнечных бликов на фото или скрипа на чердаке. Если коротко, ее результаты таковы: чудес не бывает, Алешенька — землянин, гадалки и ведьмы — мошенники.

В случае с лепельской чупакаброй из доказательств есть только фотография, на которой изображен Валерий с каким-то лысым животным, похожим на собаку, в руке. Подкрепляется все это захватывающим рассказом героя. Тот день, сделавший из лесника охотника на монстров, мужчина вспоминает так:

— Прибежала напуганная соседка, говорит, что неизвестное существо залезло в ее парник. Пошли смотреть, но ничего не нашли, а во второй раз увидели животное, которое спряталось под листьями огурцов. Оно чем-то похоже на крысу, и хвост такой же, длиной сантиметров 50. Звуков не подавало. Я его сзади обошел и схватил руками, ничего не боялся. А оно и сопротивления не оказывало, спокойное. Взял, как кролика, за шкирку, меня сфотографировали, я его в мешок посадил и отнес в заброшенный дом.

Валерий хотел отдать животное ветеринарам, чтобы те определили, «кто по масти» и что это за стрижка у белорусских собак под китайскую хохлатую. Но, увы, не получилось.

— Через 20 минут пошел проверять: пропало! Но дом был закрыт, окна высокие и с решетками, спрятаться или убежать оно не могло, — рассказывает и лесник продолжает описание существа: — Кожа была с шероховатостью, где-то красного цвета.

Валерий уверяет, что подобного зверька уже встречали в этих краях — правда, лет 5—10 назад.

Хронология появления в Беларуси любителей курятины

Лысых псов, которых повышали до ранга чупакабры, в стране хватает. Часто такие значимые события сопровождаются заголовками в местной прессе типа «В < любой город> завелась чупакабра?», по которым можно проследить метаморфозы неземной персоны.

Впервые о чупакабре заговорил Алексей из Гомеля в 2011-м. По его словам, летом 2005 года он «лично познакомился» с существом полутораметрового роста, передвигающегося на задних ногах с копытами и изредка опускающегося на передние, уже без копыт. В общем, то ли знакомство с гомельчанами существу не зашло, то ли мешали жить запреты на сбор грибов и ягод в этом районе, но 250 кроликов той зимой в местных деревнях не досчитались. В преступлении заподозрили чупакабру, был составлен фоторобот и объявлена охота на зверька. Пришлось залечь на дно, иначе не выжить.

В октябре 2012 года из-за нехватки калия в организме чупакабра перебирается в Солигорский район. Почерк все тот же: подозреваемый недолюбливает кур и кроликов. Теперь хищника не останавливали даже двери. Помимо жителей деревень, страдала и администрация, которую заваливали письмами напуганные жители. В итоге было организовано ночное дежурство, а больше всего досталось стаям одичавших собак. Список подозреваемых расширился: в него добавились куница, хорек, дикие псы и рысь. Чупакабре же вновь удалось остаться незамеченной.

День труда 2013 года чупакабра отмечала в Бресте, перебив на одном из частных подворий 21 кролика и трех кошек. Разложив тельца на две равные кучки, якобы оставляя послание сыщикам, она демонстрирует мощь на клетке, оставляя на одной из них следы зубов.

В июле 2013 года на пастбище возле агрогородка Прудники фольклорный персонаж возвращается уже в компании друзей — теперь их трое, и вместе они решили устроить налет на телят да коров. Без потерь из такой заварушки не выбраться: все-таки у коров хорошо выработан стадный инстинкт и заточены рога, да и пастухам в тот день не спалось. Чупакабру подстрелили. Однако определить, что за животное это было, специалисты не смогли, поскольку труп, доставленный на ветеринарную станцию Докшицкого района, куда-то пропал. Чупакабра опять всех переиграла.

В октябре 2015 года новый звоночек и старый почерк: кролики, куры, все те же мягкие трупики. В год, когда случилась деноминация, было тяжело, чупакабра на свет не высовывалась, дав пернатым передышку до мая 2017-го. Тогда в Ганцевичах хищник пополнил свой рацион павлинами. В августе следующего года он перемещается на Слонимщину и дает бой собакам. О чупакабре в тех краях заговорят после того, как чудовище уничтожит пса по кличке Пушок.

В августе 2019 года на Гродненщине фиксируют, как почти голое животное с горбом и короткими лапами ворует кур…

Получается, чудовище громко заявляет о себе примерно раз в год. Однако стоит отметить, что не все случаи с чупакаброй привлекали внимание СМИ. Поэтому, если учитывать только нашумевшие истории, количество которых можно пересчитать по пальцам, удивляет, насколько легко получается демонизировать хорька или собаку с помощью мистических каналов.

Отправляемся к ветеринарам и положим всему этому конец.

Обычный облезлый хвост

Если любой врач говорит, что может определить диагноз по фото, бегите. Но в нашем случае другого варианта нет. Установить, что же за животное изображено на фотографии с Валерием, помог ветврач из центра ветеринарной травматологии и ортопедии. Если коротко, большие крысы и чупакабра — это все сказки.

— Это явно собака с пиодермией, но без осмотра установить точный диагноз сложно. Дифференциальный диагноз — демодекоз, саркоптоз. Если это саркоптоз, то его собака могла подхватить от другой собаки, которая необязательно будет такой же потрепанной. Если это демодекоз, то, согласно последним исследованиям, он есть практически у всех собак, так как они заражаются им еще в детстве от матери. При ослаблении иммунитета могут начаться сбои в организме, и у животного начинает развиваться патология, кожа становится пораженной. Демодекоз на человека не влияет.

Вообще, собаке сложно умереть от кожной болезни, только если она подцепит вторичную инфекцию: тогда может начаться сепсис или иммунодефицит. На фото, скорее всего, собака с демодекозом в запущенной стадии, плюс присутствует какая-то вторичная болезнь, из-за которой идет воспаление кожи. Хвост — обычный облезлый хвост, по челюсти — точно собачья. Породу определить нереально, нужно, чтобы собака подлечилась, тут непонятно даже, какая шерсть.

Если человек решится помочь такому животному, его нужно показать врачу, провести исследования, поставить точный диагноз. Демодекоз по времени, как правило, лечится от 21 дня — это срок приема антибиотиков.

У всей этой таинственности может быть вполне тривиальное объяснение

Без того, кто «в теме», в теме-то и не разберешься. Поэтому мы обратились к Илье Бутову — идейному вдохновителю и координатору проекта «УфоКом», в рамках которого исследуются тайны и загадки Беларуси. За чупакаброй Илья наблюдает и охотится уже давно, однако за всю историю не только белорусских, но и мировых поисков кровососа так и не нашли. Зато нашли белорусского шакала!

— Что такое вообще чупакабра? Это собирательный образ многих животных, это не какой-то конкретный вид. Куриц и другую живность зачастую убивают представители семейства куньих: хорьки, куницы, — за что их часто превращают в мифического зверя. Мы выезжали на места, где совершались нападения на кур, делали анализ шерсти, результат — либо собака, либо хорек. Один раз показало волкособа — гибрида волка и собаки.

По фотографии я консультировался с генетиками и специалистами, и мы точно склоняемся к версии, что это обычная собака, судя по лапам, молодая, истощенная и больная, в запущенной стадии. Точный ответ может дать генетический анализ. Если бы остался экземпляр животного или хотя бы его шерсть в мешке, то ученые бы смогли абсолютно бесплатно провести это исследование. Впрочем, если вы тоже встретились и «подстрелили» такого зверя – предложение также в силе.

— За все время было ли найдено хоть одно подтверждение существования чупакабры?

— Конечно не было, всегда за останками скрывался какой-то известный вид: либо больное животное, либо истощенное и так далее. Обычно чупакаброй называют любое животное, которое терроризирует подворье и убивает домашних животных.

— Тогда почему люди верят в нее?

— Это связано с доступностью и распространением знаний, а также нагнетанием определенного психоза со стороны некоторых СМИ. Чупакабра — это же даже не наша мифология. Она пришла к нам из Латинской Америки и США исключительно благодаря СМИ, а термин подхватило население, даже в глубинке.

С другой стороны, все эти обращения о чупакабре помогли найти новые виды, которые появились в нашей стране: недавно, например, был обнаружен золотистый шакал. Так что в какой-то мере это все же несет информацию, необходимую для науки.

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