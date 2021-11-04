Более тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в Евросоюз 1 4.11.2021, 10:57

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Больше всего — на границе с Литвой.

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на утро 4 ноября, выезда ожидает более 1,2 тыс. фур, следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 100 большегрузов, «Котловка» — 180, «Каменный Лог» — более 180, «Бенякони» — свыше 280, «Привалка» — более 120 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 200 фур, «Берестовица» — свыше 50, «Козловичи» — более 50.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 50 грузовиков, «Урбаны» — свыше 20.

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