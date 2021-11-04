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Путин раздражен

  • 4.11.2021, 11:11
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Путин раздражен
Фото: Getty Images

Как нападки главы Кремля на Запад сделали Россию отсталой страной на мировой арене.

Многолетнее правление Владимира Путина в РФ сделало Россию отсталой страной в наиболее важных вопросах международного взаимодействия, а его мнение в глобальных дискуссиях — неуместным.

Об этом в колонке на НВ пишет политолог и профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев.

«Его рецепт решения проблем глобального хаоса основан на усилении государствоцентричности — старой идее, которая звучала бы убедительно из уст Путина, если бы российское государство успешно противостояло двойным катаклизмам — изменению климата и пандемии COVID-19 дома», — делится мнением он.

На фоне продолжающейся глобальной конференции ООН по климату в Глазго с участием мировых лидеров, но без Владимира Путина, глава Кремля упрекает Евросоюз за нереальные стремления и недобросовестную конкуренцию в вопросе экологии, продвигая свою идею перехода стран от угля на российский газ, добавляет политолог.

«Игорь Сечин, руководитель государственного нефтяного гиганта Роснефть и давнее доверенное лицо Путина, на прошлой неделе пытался сплотить европейских влиятельных лиц вокруг предложений России по большему использованию природного газа (желательно импортированного из России) в качестве альтернативы угля. Этот аргумент не безоснователен, но планы расширения добычи нефти и газа идут вразрез с реальностью, ведь Россия, где начала таять вечная мерзлота, возглавляет список наиболее уязвимых к изменению климата государств», — объяснил Баев.

В то же время критика западного капитализма, которая вновь прозвучала от Путина на ежегодном заседании клуба Валдай в середине октября, и постоянно создаваемые им проблемы для Украины и других стран, бросают новые вызовы для Запада, считает колумнист.

«Путин раздражен тем, что его мнения в важных глобальных дискуссиях неуместны, но именно его лидерство сделало Россию отсталой в наиболее важных международных взаимодействиях. <...> Кремль делает вопросы упадка Запада и размывания лидерства США центральной предпосылкой своего нападения на глобализацию, но постоянные проблемы, которые Россия вовсю стремится создать в Украине, Сирии и даже Африке, ставят для Запада первоочередную задачу восстановить свое единство», — заключил Баев.

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