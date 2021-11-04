Гаага стала ближе 4.11.2021, 11:18

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Режим могут привлечь к международной уголовной ответственности из-за миграционного кризиса.

Каролина Аксамитовска – доктор-исследователь в Университете Суонси в Уэльсе. Она специализируется на международном уголовном праве и ранее работала в группах защиты в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии (ICTY) и Чрезвычайных палатах в судах Камбоджи (ECCC). Ее докторская степень фокусируется на судебных процессах в немецких судах над лицами, совершившими международные преступления в Сирии.

Каролина Аксамитовска рассказала сайту Charter97.org, почему так важен новый иск в прокуратуру Германии о государственных пытках в Беларуси:

— Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) в Берлине вместе с Всемирной организацией против пыток (OMCT) подали в Генеральную прокуратуру Германии жалобы по универсальной юрисдикции в связи с государственными пытками в Беларуси.

ECCHR — некоммерческая организация, работающая в области прав человека и международного правосудия. Вместе с международными партнерами и представителями потерпевших ECCHR использует правовые инструменты, чтобы положить конец безнаказанности виновных в пытках, военных преступлениях, преступлениях против человечности, сексуальном и гендерном насилии и корпоративных преступлениях.

Ранее одна из жалоб универсальной юрисдикции, поданная ECCHR вместе с почти 100 сирийскими жертвами пыток, родственниками, активистами и адвокатами, привела к первому в мире судебному процессу по государственным пыткам в Сирии. В феврале 2021 года Высший земельный суд Кобленца в Германии приговорил Эйада А. к четырем с половиной годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство по 30 делам о преступлениях против человечности.

Жалоба через универсальную юрисдикцию, поданная ECCHR и Всемирной организацией против пыток, является важным шагом на пути к международной ответственности за государственные пытки в Беларуси. Предыдущие жалобы универсальной юрисдикции в отношении государственных пыток в Беларуси подавались адвокатами потерпевших в Германии, Чехии, Литве и Польше.

Вероятно, последуют и другие инициативы в области международной ответственности. Разнонаправленные усилия по привлечению к ответственности за международные преступления в Мьянме могут служить примером того, какие шаги могут быть предприняты в ближайшем будущем.

В случае Мьянмы дело было возбуждено в Международном Суде Гамбией (в связи с предполагаемым нарушением Конвенции о геноциде), при этом Нидерланды и Канада заявили о своем намерении присоединиться к разбирательству.

Также в Международном уголовном суде на основании территориальной юрисдикции в Бангладеш (в отношении широко распространенных и систематических актов насилия, которые можно квалифицировать как преступления против человечности в виде депортации через границу Мьянмы и Бангладеш). Также в Аргентине на основании жалобы, поданной в рамках универсальной юрисдикции, в связи с преступлениями, совершенными в Мьянме против рохинджа, включая массовые убийства, сексуальное насилие, пытки и насильственное перемещение. Кроме того, Совет по правам человека ООН учредил специальный Независимый следственный механизм по Мьянме (НМРМ).

Что касается Беларуси, то в мае 2021 года Верховный комиссар ООН объявил о назначении трех экспертов высокого уровня в Миссию Управления ООН по правам человека по установлению фактов в Беларуси, которые помогут провести всестороннее расследование преступлений, совершенных в стране с 1 мая 2020 года, включая возможные гендерные аспекты таких нарушений.

В своей резолюции 46/20, принятой 29 марта 2021 года, Совет ООН по правам человека осудил продолжающиеся серьезные нарушения прав человека. Он просил Верховного комиссара ООН по правам человека отслеживать ситуацию и сообщать о ней, а также «собирать, сводить воедино, сохранять и анализировать информацию и свидетельства с целью содействия привлечению виновных к правосудию и обеспечению справедливости для жертв и, по возможности, выявлять тех, кто несет за это ответственность».

Обострение гуманитарного кризиса в Беларуси еще больше усиливает необходимость скоординированных международных ответных действий. Бесчеловечное обращение с мигрантами со стороны белорусских властей уже перекинулось через государственные границы Беларуси и теперь также имеет место на территории государств-участников Римского статута, что потенциально может вызвать юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге в рамках широкомасштабного или систематического акта насилия, которые можно квалифицировать как преступления против человечности в виде депортации через границу Беларуси/Польши/ Латвии/Литвы.

Рост числа погибших на улицах Минска, в торговых центрах, парках и лесах свидетельствует о том, что граждане Беларуси — не единственные жертвы государственных пыток в Беларуси. Международные преступления также широко и систематически совершаются против сирийцев, курдов, езидов и других уязвимых групп мигрантов.

Следующие шаги по привлечению к ответственности, которые, вероятно, будут предприняты (помимо призыва к решительным экономическим санкциям, направленным на прекращение сотрудничества с авиакомпаниями, связанными с режимом Асада, причастными к торговле людьми в Беларусь, что напрямую ведет к бесчеловечному обращению с мигрантами) — это подача заявления в Международный Суд ООН.

Польша, Литва и Латвия, а также другие государства, могут передать дело в Международный Суд ООН по причине нарушения Конвенции ООН против пыток. Ранее Международный Суд ООН постановил, что Конвенция против пыток порождает обязательства «erga omnes». Это означает, что каждое государство-участник имеет обязательства перед другими государствами-участниками соблюдать договор. Более того, в 2015 году в Беларуси было введено четкое определение пыток, соответствующее определению, содержащемуся в Конвенции ООН о пытках, что делает пытки незаконными как по национальному законодательству Беларуси, так и по международному праву. Для целей всех международных (и внутренних) механизмов ответственности чрезвычайно важно, чтобы международные преступления, включая пытки, были криминализированы в Беларуси во время совершения преступления. В результате нельзя привести никаких аргументов в пользу обратной силы закона.

Между тем, если Федеральная прокуратура Германии решит начать расследование государственных пыток в Беларуси, текущее структурное расследование государственных пыток в Сирии окажется поучительным. Более того, существует четкая потенциальная связь между текущим структурным расследованием преступлений, совершенных в Сирии и Беларуси, и поэтому не исключено, что эти расследования будут в некоторой степени дублироваться или даже объединяться — особенно потому, что помощь сирийского режима транспортировка мигрантов в Минск привела к многочисленным смертельным случаям, и число погибших постоянно растет.

В то время, как прокуроры на государственном уровне никоим образом не ограничены в привлечении к ответственности виновных в международных преступлениях низкого или среднего уровня, дело обстоит иначе в Международном уголовном суде, который сосредоточен только на преступниках самого высокого уровня. Тем не менее, эксперты по международному уголовному праву настоятельно призывают изменить эту прокурорскую стратегию и, таким образом, преследовать больше преступников низкого уровня. Это может привести к большему количеству обвинительных приговоров сотрудникам госбезопасности низкого уровня, причастным к пыткам.

В нынешней экосистеме международного правосудия, которая часто принимает форму полномасштабных и разнонаправленных усилий по привлечению к ответственности, не исключено, что государственные пытки в Беларуси станут предметом судебных разбирательств в нескольких параллельных национальных и международных условиях и не будут ограничены только одним форумом. По этой причине важно, чтобы организации гражданского общества, органы прокуратуры и полиции, а также органы ООН продолжали повышать осведомленность потерпевших и свидетелей о потенциальных множественных местах привлечения к ответственности, чтобы их истории — если они того пожелают — могли стать частью уголовных дел и способствовали борьбе с безнаказанностью.

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