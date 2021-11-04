Эликсир здоровья: названы осенние супер-продукты

Эликсир здоровья: названы осенние супер-продукты1
- 4.11.2021, 11:58
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Прежде всего их положительное действие отразиться на иммунитете и печени.
Диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты для поддержания здоровья осенью. Об этом она рассказала Nation News (перевод — healthinfo.ua).
По словам специалиста, особенно полезен в период похолодания рацион, в который входят овощи, ягоды и фрукты. Прежде всего их положительное действие отразиться на иммунитете и печени. Этот набор поможет в очищении органа.
«Для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты. Из овощей это — тыква, а из ягод — облепиха. Если мы соединим эти два продукта в смузи, добавив туда запеченную мякоть яблока, получится эликсир для здоровья печени», — пояснила она.
Кроме того, по эксперт рекомендует добавить в меню авокадо и зелень. Такая пища обогатит организм необходимыми витаминами и веществами. В частности кальцием, содержащийся в свежей зелени, он легко и быстро усваивается.