Эликсир здоровья: названы осенние супер-продукты 1 4.11.2021, 11:58

4,992

Прежде всего их положительное действие отразиться на иммунитете и печени.

Диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты для поддержания здоровья осенью. Об этом она рассказала Nation News (перевод — healthinfo.ua).

По словам специалиста, особенно полезен в период похолодания рацион, в который входят овощи, ягоды и фрукты. Прежде всего их положительное действие отразиться на иммунитете и печени. Этот набор поможет в очищении органа.

«Для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты. Из овощей это — тыква, а из ягод — облепиха. Если мы соединим эти два продукта в смузи, добавив туда запеченную мякоть яблока, получится эликсир для здоровья печени», — пояснила она.

Кроме того, по эксперт рекомендует добавить в меню авокадо и зелень. Такая пища обогатит организм необходимыми витаминами и веществами. В частности кальцием, содержащийся в свежей зелени, он легко и быстро усваивается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».