Макрон вручил Меркель высшую награду Франции 4.11.2021, 12:10

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Фото: Philippe Desmazes / Reuters

Политик отметил заслуги канцлера Германии в сохранении европейского единства.

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Почетного легиона, сообщает svoboda.org.

На церемонии вручения ордена Макрон отметил, что Меркель, несмотря на потрясения, содействовала сохранению европейского единства.

Орден Почетного легиона – высшая награда Франции. Он учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Награды удостаиваются военные и гражданские лица за выдающиеся заслуги перед страной. Орден можно вручать и иностранцам.

В конце сентября в Германии прошли выборы. Впервые за 16 лет Меркель не участвует в формировании правительства. Еще до выборов канцлер сообщила, что намерена покинуть свой пост.

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