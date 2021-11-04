Экс-премьера Сергея Румаса заметили в Минске 10 4.11.2021, 12:18

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Сергей Румас

Бывший чиновник некоторое время находился в эмиграции.

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас с супругой Жанной, которые в августе 2020-го на фото восхищались атмосферой на фоне мирного протеста, посетили светское мероприятие в Минске.

В течение последнего года вокруг имени Сергея Румаса ходила масса разговоров и слухов, в том числе о эмиграции, обысках дома, возвращении и новом трудоустройстве. Сегодня бывший чиновник вошел в состав Наблюдательного совета Россельхозбанка.

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