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«Вы с другой планеты? Это нереально»: белорусы не могут похоронить умерших от коронавируса

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  • 4.11.2021, 12:25
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«Вы с другой планеты? Это нереально»: белорусы не могут похоронить умерших от коронавируса
иллюстрационное фото ТАСС

В ритуальных бюро образовались огромные очереди.

Замалчивание коронавирусной катастрофы в Беларуси продолжается: больничные закрывают, в свидетельствах о смерти указывают не коронавирус, а сердечную недостаточность

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» публикует все больше историй от читателей, которые подтверждают, что режим предпринимает всевозможные меры, чтобы скрыть реальную картину с коронавирусом в стране, а система здравоохранения работает на пределе возможностей из-за роста заболеваемости этой болезнью.

«Работаю в аптеке в Уручье. Вчера пришла бумага из администрации Первомайского района снять любые упоминания о профилактике коронавируса, угрожали проверкой и штрафами».

«Несколько дней очень плохо себя чувствовала. 1 ноября сдала тест на Ковид в частной лаборатории, и он оказался положительным. Врач из поликлиники №8 г. Гомеля назначил мне прием 3 ноября и решил закрыть мой больничный с 4 ноября. Лечение не назначили, о самочувствии не спросили».

«Брат принес из школы коронавирус. Тест взяли только у отца семейства, у других родственников, ведущих общее хозяйство, тесты брать отказались. За все время никто не позвонил узнать состояние брата».

«Город Могилев, поликлиника №10: очередь на закрытие больничного в выходной день на три этажа. Стояли вместе и больные, и здоровые, с 9 до 18 часов».

«Похоронили бабушку. Тело из больницы забрали с большим трудом из-за огромной очереди, в ответ на просьбу похоронить на третий день заявили: «Вы с другой планеты? Это не реально». Причина смерти — коронавирус, но в экспертизе написали, что сердечная недостаточность».

Пока лукашистские чиновники заставляют срывать объявления о масочном режиме, беларусы массово заболевают и умирают. То, что происходит нельзя назвать никак иначе, как геноцидом. Берегите себя и друг друга: по возможности оставайтесь дома. Вакцинируйтесь. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию.

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