Зато лимоны подешевели...2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 4.11.2021, 12:35
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Инфляция в России бьет все рекорды.
Глядя на росстатовский отчет по инфляции сразу вспоминается известная шутка про кислую жизнь: Жизнь дает одни лимоны? Делай лимонад!
А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели...
Цены на продукты питания за год (окт.21/окт.20) выросли на 12,1%. А общая инфляция - 8,1%.
Это выше прогнозов минэка (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) на конец года.
А в бюджете заложена индексация пенсий на 5,9%... И никаких внятных комментариев, как российскиевласти собираются исполнять законы и свои собственные обещания по реальному росту пенсий, доходов населения, преодолению бедности...
Чего ждать? Пересмотрят индексацию? Предложат разовую компенсацию? Или так все и оставят?
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