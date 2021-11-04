закрыть
4 ноября 2021, четверг, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зато лимоны подешевели...

2
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 4.11.2021, 12:35
  • 2,234
Зато лимоны подешевели...

Инфляция в России бьет все рекорды.

Глядя на росстатовский отчет по инфляции сразу вспоминается известная шутка про кислую жизнь: Жизнь дает одни лимоны? Делай лимонад!

А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели...

Цены на продукты питания за год (окт.21/окт.20) выросли на 12,1%. А общая инфляция - 8,1%.

Это выше прогнозов минэка (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) на конец года.

А в бюджете заложена индексация пенсий на 5,9%... И никаких внятных комментариев, как российскиевласти собираются исполнять законы и свои собственные обещания по реальному росту пенсий, доходов населения, преодолению бедности...

Чего ждать? Пересмотрят индексацию? Предложат разовую компенсацию? Или так все и оставят?

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народ Кубы поддерживает белорусских работников
Народ Кубы поддерживает белорусских работников Омар Лопес
Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина