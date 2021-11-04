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Мнение: Лукашенко уже предельно раздражает официальную Москву

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  • 4.11.2021, 12:42
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Мнение: Лукашенко уже предельно раздражает официальную Москву
Фото: ТАСС

Путин решил держаться от белорусского диктатора подальше, как от чумного.

Прогнозы подтверждаются — ковид стал поводом переноса встречи Лукашенко и Путина в онлайн формат, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

По сути, это очередное подтверждение тому, что «союзное государство» — не очень живой уже проект. Которому пытаются придать видимость «поступательного развития» и «нарастающих успехов». Для РФ проект имеет смысл только как способ все-таки получить кое какую госсобственность Беларуси. А для Лукашенко — лишь для того, чтобы удержаться у власти, сохранить видимость субъектности.

Явный индикатор того, что Лукашенко уже предельно раздражает официальную Москву: 4 ноября, в день, когда изначально планировалась его личная встреча с Путиным, последний полетит в Севастополь праздновать т. н. «День народного единства». То есть на массовый праздник можно, а от Лукашенко лучше держаться подальше, на дистанции, как от чумного.

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