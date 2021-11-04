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Трубовая повинность

  • Виталий Портников
  • 4.11.2021, 12:50
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Трубовая повинность
Виталий Портников

В Москве окончательно убедились, что шантаж не срабатывает.

Агенство Bloomberg утверждает, что сертификация нового российского газопровода "Северный поток - 2" может затянуться до весны. Федеральное сетевое агентство Германии должно принять решение о сертификации газопровода до 8 января следующего года и обратиться в Европейскую комиссию, где вопрос может изучаться до четырех месяцев. Таким образом, конечная дата сертификации "Северного потока - 2" - 8 мая 2022 года. Весь зимний сезон "Газпром" вынужден будет прибегать к услугам украинской газотранспортной системы - той самой, которая, по утверждению Владимира Путина, "лопнет", если увеличить поставки.

На первый взгляд, это обстоятельство не имеет особого значения, так как транзитный контракт между "Газпромом" и Украиной и так действует до 2024 года и у российских энергетиков должна быть заинтересованность поставлять газ по уже оплаченному маршруту. Но это работает, если придерживаться энергетической, а не политической логики. После подписания "Газпромом" контракта на поставки сырья в Венгрию в обход Украины российская компания немедленно прекратила поставлять газ в эту страну по украинской ГТС - хотя аккуратно исполняет свои обязательства по оплате транзита.

Может возникнуть вопрос: зачем это "Газпрому"? А затем, чтобы Украина больше платила за газ. "Нафтогаз Украины" закупает сырье на европейских рынках, но не доставляет его в Украину физически, а пользуется - вернее, пользовался - газом, который шел в сторону Венгрии. А Венгрия между тем использовала газ, который для себя закупала Украина, и обе страны экономили на стоимости доставки. Теперь эта возможность для Украины закрыта, и в Киеве перестраивают логистику доставки сырья. И это - дополнительная проблема в условиях, когда в стране не хватает угля, Россия отказывается от его поставок и от поставок электроэнергии, а реакторы украинских АЭС все еще находятся на ремонте. То есть идея была не просто добиться перевода закупаемого Венгрией газа в другую трубу, но еще и устроить Украине настоящий "идеальный шторм".

Промедление с сертификацией "Северного потока - 2" не позволит Москве в ближайшие месяцы осуществить этот грандиозный план похорон украинской энергетики. Тем более что пока что нет оснований считать, что европейцы обязательно пойдут навстречу планам "Газпрома" и согласятся разрешить использовать газопровод на все 100 процентов. Но даже если "Северный поток - 2" будут использовать лишь частично, можно представить - на венгерском примере - как будут действовать в Москве.

Странам, которые сейчас покупают сырье у "Газпрома" и получают его через украинскую трубу, будут предлагать долгосрочные контракты и ценовые преференции, но с одним "небольшим" условием - получать газ из "Северного потока - 2" или "Турецкого потока". Собственно, ради этой простой спецоперации и "разогревались" цены на европейском рынке и демонстрировалось, как надежен трубопроводный газ. И все это - под постоянно повторяющиеся заявления: как только начнет работать "Северный поток - 2", цены сразу же пойдут вниз.

Но когда в Москве окончательно убедились, что шантаж не срабатывает и что даже в условиях паники на спотовом рынке Германия и Евросоюз соблюдают установленные законодательством процедуры сертификации, оказалось, что "Газпром" "не заинтересован" в высоких ценах на газ на европейском рынке, а Путин лично отдал распоряжение о закачке газа в полупустые европейские хранилища.

Это означает, что операция по уничтожению украинской газотранспортной системы пока что отложена. Но - не отменена.

Виталий Портников, "Грани"

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