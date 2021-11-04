Очевидец: Белорусские военные свозят на границу камни, чтобы мигранты бросали их в польских пограничников 7 4.11.2021, 12:49

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Режим идет на новый виток провокаций.

Телеграм-канал cynic2020 опубликовал рассказ очевидца о происходящем на белорусско-польской границе.

Источники на границе РБ и Польши сигнализируют:

— Сегодня был свидетелем странной картины вблизи польской границы.

В районе д. Войская - д. Перковичи Каменецкого района, есть крупный карьер "Гора товарная" по добыче ПГС, около него есть производство, дробильно-сортировочный завод, на котором гравий отсеивается специальными грохотами на песок, камень и разные примеси.

Так вот, сегодня там грузились камнем фракции 20-40 и 40-70 (размер прохода сита в мм) 3 самосвала Маз г/п по 25 т. и 6 самосвалов Маз г/п по 10 т., самое интересное, что все эти автомобили по номерам принадлежат пограничным войскам, за рулем военные.

Никакой информации не выдают, для чего им эти камни не говорят. Долго ломали голову для чего им могут понадобится эти камни, пришли только к выводу, что их будут рассыпать вдоль границы, так как с метательными предметами там сложно, а камни мигранты будут кидать по польским пограничникам. Во всяком случае, по словам рабочих, до этого военные никогда не брали камни.

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