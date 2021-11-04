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На главных предприятиях Беларуси происходит массовый отток работников

  • 4.11.2021, 12:57
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На главных предприятиях Беларуси происходит массовый отток работников
фото: bymedia

Его не может скрыть даже официальная статистика.

В январе-сентябре 2021 года наниматели на крупных и средних предприятиях приняли на работу 519,1 тыс. человек, но за то же время уволили 570,7 тыс.

Как сообщает banki24.by, отток кадров на нетто-основе составил 51,6 тыс. работников, а в 2020 году за тот же период он достигал 36,6 тыс. работников. Состояние рынка труда также характеризует коэффициент замещения уволенных работников принятыми, который показывает, сколько в среднем человек были приняты на работу вместо каждых 100 уволенных. В данном отношении также есть ухудшение к 2020 году. Если в прошлом году коэффициент по итогам 9 месяцев составил 93,4 %, то в 2021-м – только 91 %. В 2021 году наиболее напряженная ситуация с оттоком кадров с флагманов наблюдается в Минске. По столице коэффициент замещения за 9 месяцев составил 89,4 % – меньше, чем в любой области Беларуси.

Ни в одной из областей страны не было чистого притока кадров на предприятия-флагманы. Самый низкий показатель отразила Витебская область – коэффициент замещения 90,3%, самый высокий – Гомельская (92,8 %). Часть из уволенных в Беларуси лишилась работы из-за прогулов и других нарушений дисциплины. По этой причине за 9 месяцев потеряли рабочие места около 28,4 тыс. человек. После прогулов и иных нарушений больше всего уходили с работы в Минской области (5,7 тыс.) и в Минске (4,5 тыс.). Среди видов деятельности по данной причине увольнений лидировали агросектор (8,5 тыс.) и промышленность (8,6 тыс.).

Также причиной увольнений могла быть ликвидация организации, сокращение численности или штата работников. На этом основании были уволены 5,6 тыс. работников. На валовой основе больше всего уволенных за 9 месяцев образовалось в Минске – 138,3 тыс. Среди областей лидером по количеству увольнений стала Минская – 91,9 тыс. В остальных областях сумма уволенных варьировала от 60,6 тыс. до 76,8 тыс. человек.

Каждый пятый уволенный с флагманов потерял работу в промышленности (117,8 тыс. человек). Коэффициент замещения в этой отрасли экономики составил 92,8 %. Еще 42,5 тыс. работников уволились с флагманов строительства (коэффициент замещения 80 %), 76,5 тыс. – из розничной торговли (89,6 %), 82,4 тыс. – из образования (90,2 %), 38,3 тыс. – из здравоохранения (94,9 %).

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