В Украине назначили нового министра обороны 4.11.2021, 13:16

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Алексей Резников

Что о нем известно?

Верховная Рада Украины 4 ноября проголосовала за назначение бывшего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны Украины, передает корреспондент издания "Гордон".

Решение поддержали 273 народных депутата.

Резников после голосования принял присягу члена Кабинета Министров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте поддержал кандидатуру Резникова и поблагодарил бывшего министра обороны Андрея Тарана.

"Он сделал немало для нашей армии, для нашего войска. В условиях войны все наши военные целиком и полностью отдают себя армии, защите нашего суверенитета, нашей Hодины. Поэтому есть понятие ротации, это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка, менять их новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%", – сказал президент.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.

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