Одна из «женских камер» на Окрестина объявила голодовку 1 4.11.2021, 13:16

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Причины — недопустимые условия содержания.

Заключенные камеры на Окрестина, где содержится журналист Ирина Славникова, объявили голодовку. Об этом рассказали отбывшие административный арест сокамерницы, сообщает zerkalo.io.

Заключенные лишены возможности получать передачи, а на днях у них изъяли даже зубные щетки и лекарства, которые им перешли «по наследству» от уже освободившихся. Причиной, как рассказала одна из бывших сокамерниц, стало то, что «они не тем тоном попросили у администрации туалетную бумагу».

Женщина также рассказала, что в двухместной камере, где находится Ирина, всего содержится 11 человек. Есть среди них и женщина без определенного места жительства.

Это не первый случай, когда журналисты вынуждены таким образом протестовать против нечеловеческих условий содержания. Так в июле голодовку на Окрестина держала лишенная аккредитации журналист «Радыё Свабода» Инесса Студзинская.

Напомним, журналистку Ирину Славникову вместе с мужем задержали в ночь с пятницы на субботу в минском аэропорту — пара возвращалась из отпуска. Они получили по 15 суток административного ареста.

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