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Шапка горит

  • 4.11.2021, 13:25
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Шапка горит

ФСБ признала подлинность новых расследований об отравлении Навального.

В распоряжение The Insider и Bellingcat попали документы, из которых следует, что Управление собственной безопасности ФСБ признает: детализации телефонных переговоров, которые среди прочих доказательств использовались при публикации расследования об отравлении Навального, действительно являются детализациями действующих сотрудников ФСБ. На основании получения незаконного доступа к данным о телефонных соединениях сотрудников ФСБ возбуждено уголовное дело против бывшего фитнес-тренера, который с фальшивыми документами оперуполномоченного МВД и поддельными судебными решениями получал данные от операторов сотовой связи.

Публикуемые документы опровергают заявление Путина о том, что данные расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — «легализация материалов иностранных спецслужб».

The Insider и Bellingcat изучили материалы дела, которое Главное управление СК возбудило по просьбе Управления собственной безопасности ФСБ в связи с получением доступа к биллингам телефонов ФСБшников, отравивших Алексея Навального. Документы подтверждают, что в своем расследовании The Insider и Bellingcat опубликовали подлинные метаданные телефонных соединений действующих сотрудников ФСБ. Вот выдержка из результатов оперативно-розыскной деятельности УСБ ФСБ:

«14 декабря 2020 года средствами массовой информации опубликованы фотографии и данные сотрудников ФСБ России, якобы, причастных к т. н. «отравлению» российского общественного и политического деятеля Навального А. А. По данным расследования установить личности сотрудников, детализацию соединений, используемых ими абонентских номеров и расположение базовых станций удалось путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные, что неустановленными лицами в неустановленное время были подготовлены поддельные запросы УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, а также постановления судей Хамовническоrо районного суда г. Москвы, на основании которых неустановленному лицу, представляющемуся сотрудником МВД по фамилии «Кузнецов», представителями ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» передавались сведения детализации соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций и номеров IМEI.

Результаты поведенных оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о том, что незаконно полученные и переданные сведения в отношении сотрудников ФСБ России впоследствии были опубликованы средствами массовой информации, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Уголовное дело было выделено в несколько производств, в одном из которых ключевыми фигурантами являются бывший фитнес-тренер из Балашихи Игорь Зайцев, Александр Зеленцов, который познакомился с Зайцевым во время персональных тренировок, и Петр Катков. Зайцев уже дал признательные показания, поэтому в его отношении дело рассматривается в особом порядке. По его словам, летом 2020 года он купил поддельное удостоверение оперуполномоченного МВД, после чего Зеленцов предоставлял ему поддельные решения суда, с которыми Зайцев обращался к операторам мобильной связи и в mail.ru и получал доступ к персональным данным людей, на которых им поступал заказ.

Все это продолжалось около полугода, пока The Insider и Bellingcat не опубликовали расследование об отравлении Навального, назвав имена причастных сотрудников Второй службы и ЦСТ ФСБ. Как минимум трое из фигурантов расследования значатся в списке пробивщиков — это Алексей Александров (бывший военный врач, который, судя по всему, и наносил «Новичок» на трусы в Томском отеле), Олег Таякин (также медик из ЦСТ ФСБ, повсюду следовавший за Навальным и координировавший операцию) и генерал-майор Владимир Богданов, директор Института криминалистики ФСБ (которому подчиняется ЦСТ).

Таким образом, возбудив уголовное дело, ФСБ и СК подтвердили, что опубликованные The Insider и Bellingcat детализации сотрудников ФСБ, ставшие одним из важных доказательств их причастности к отравлению, достоверны, и что получены они не от «американских спецслужб», как об этом говорил Путин на пресс-конференции в декабре, а от российских операторов, в том числе по требованию фитнес-тренера с фальшивой корочкой сотрудника МВД.

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