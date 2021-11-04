Где батут? 5 Telegram-канал «СерпомПо»

4.11.2021, 13:30

4,926

Фото: charter97.org

Россияне смеются над заявлениями властей о полете на Луну.

В марте 2018 года Путин объявил, что в 2019 году Россия осуществит пилотируемую миссию на Луну, а «потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию».

Идет к закату год 2021-й. Но на Луну пока не вступила нога нашего человека. Не летит он и «в сторону Марса».

Зато есть другое выдающееся достижение: объявлено о начале в России эксперимента – восьмимесячная имитация полета на Луну. Шесть человек в замкнутом пространстве «долетят до Луны», «походят» по ней, «поездят» на ровере и домой. Эксперимент международный.

Дело, может быть, и полезное (хотя и здесь есть вопросы). Но на фоне амбициозных заявлений Путина о полете российских космонавтов на Луну и Марс, которые уже должны были состояться, научный эксперимент с имитацией полета на Луну выглядит смешно.

Что немедленно отразилось в комментариях российской публики.

«Где батут?»

«У нас уже больше 20 лет - одни имитации».

«Уже есть один эксперимент, человек в бункере уже как два года».

«Что не изобретают или мастерят, все автомат Калашникова получается. Так и здесь, лишь бы кого-нибудь «закрыть»- запереть в изолятор. Как будто опыта в этом маловато. Да вон хоть бункерного спросите или «сидельцев» ФСИНовских».

«У американцев 12 человек были на Луне, а мы все моделируем... То робота безногого запустим, то кино на МКС затеем, чтобы кучу бабла рапилить, то продолжаем моделировать, или по русски говоря делаем вид, что работаем, решаем проблемы, вешая лапшу на уши царю и всему обществу. Вот блин, страна!»

«Зачем, интересно, такой дорогостоящий эксперимент если у России нет даже бумажных чертежей для изготовления лунных ракет, не проще ли мультипликационные опыты проводить...»

«Да уже лет как 100 есть опыт. На подводных лодках, арктических станциях и космических станциях».

«А когда люди на МКС были больше года, это не результат? Тем более, это было не на Земле, а в условиях невесомости».

«А нафига восемь-то месяцев? «Аполлоны» летали пару дней туда, пару обратно...»

«Когда уже в Москве стартует эксперимент, в котором восьми пенсионерам дадут достойную пенсию, не будут промывать мозги и дадут право говорить и писать все что они захотят. Хотя бы на восемь месяцев дать им пожить. И посмотреть, что будет - для науки такие данные архиважны».

«Для полноты эксперимента надо 9 месяцев».

***

Еще смешно, что согласно духу времени, один из руководителей этого ценного для российской космонавтики проекта (Лев Пономарев), о котором гордо сообщает ТАСС, признан «физлицом, иностранным агентом». Все смешалось в спятившем путинском доме: несостоявшиеся полеты на Луну и Марс, их имитация, иностранные агенты, организующие нужные России опыты.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».